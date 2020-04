IOBEVOABRUZZESE, campagna social e shopping on line per il vino del territorio

Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo ha attivato un piano di promozione degli shop online delle cantine abruzzesi, collegandolo alla campagna social #IOBEVOABRUZZESE: si stanno chiudendo in questi giorni accordi importanti con alcune delle principali piattaforme di vendita on-line (come Tannico, Callmewine, Xtravine) per promuovere la conoscenza dei vini abruzzesi e quindi l'acquisto degli stessi.

Sulla pagina web del Consorzio è stata creata un'apposita sezione che riunisce tutti gli shop on-line delle cantine aderenti.

La campagna #IOBEVOABRUZZESE propone di stappare una bottiglia di vino abruzzese - Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo, Pecorino, Cerasuolo d'Abruzzo solo per citarne alcuni -, abbinare uno dei piatti preferiti, scattare una foto e condividerla sui social; il target della campagna sono proprio i numerosi clienti delle piattaforme di vendita on-line e i winelover di tutto il mondo.

“Vogliamo essere vicini ai nostri instancabili produttori e alla natura, che non si ferma” spiega il presidente Valentino Di Campli che aggiunge “con la responsabilità di tutti ci rincontreremo nelle strade, nelle piazze, nei ristoranti e nelle enoteche. Per ora, godiamoci ugualmente un buon bicchiere, ognuno a casa propria ma stando assieme virtualmente. Continuiamo a consumare le eccellenze del nostro territorio che hanno bisogna ora più che mai di essere scelte!”

Per il Consorzio è fondamentale continuare a fare sistema e ad unire le forze, anche sul web che ora è il mezzo che consente di abbattere le distanze, per diffondere la qualità dei vini abruzzesi e l’unicità del territorio in cui nascono.

