Lions Club Vasto Host, Silvana Di Santo è il nuovo presidente

Secondo una prassi consolidata, i Club Lions di tutto il Mondo si riuniscono in Assemblea durante il mese di aprile per l’elezione dei componenti del nuovo organigramma che dal luglio successivo gestirà il Club per la durata di un anno.

Come sappiamo, l’anno che stiamo attraversando è molto particolare e tra i vari fattori limitanti, non è consentito riunirsi in Assemblea; oggi però è possibile riunirsi virtualmente restando ognuno nella propria abitazione. Il Club Vasto Host ha potuto così svolgere l’importante operazione dell’elezione del Consiglio direttivo per il prossimo anno sociale attraverso una videoconferenza svoltasi su una piattaforma messa a disposizione dal Distretto 108 A. L’assemblea virtuale ha deciso all’unanimità di eleggere per acclamazione la lista di tutti coloro che avevano dato la loro piena disponibilità a servire il Club, in questo passaggio particolare.

Nuovo Presidente eletto del Vasto Host per il prossimo anno sociale 2020-2021, è la Dott.ssa Silvana Di Santo, Medico specialista di Medicina generale, che sostituirà alla guida del sodalizio l’Ing. Pierantonio Uva che il prossimo 30 giugno concluderà il suo anno di Presidenza caratterizzato da molte realizzazioni concrete; il Club ha festeggiato il suo 60° anno dalla fondazione, prima di vivere questo periodo di quarantena e di forzata inattività solo apparente, che non gli ha consentito però di realizzare tutte le attività sociali programmate.

Affiancheranno nel Direttivo la prossima Presidente eletta, i soci: Pierantonio Uva, Past Presidente; Marco Matteo Leone, 1° Vice Presidente; Maria Grazia Angelini, 2° Vice Presidente; Gianni Di Giambattista, Segretario; Annamaria D’Adamo, Tesoriere; Silvia Celenza, Cerimoniera; Michele Spadaccini, Censore; Marcello Dassori, Presidente Comitato soci; Francesco D’Adamio, Presidente GST; Alessandra Notaro, Presidente Marketing e Comunicazione. Consiglieri di Club: Fernando D’Ascenzo, addetto alla Segreteria e Tecnologie Informatiche, Giuseppe La Rana, Francesco Migliore, Nicola Zocaro, Giuseppe Argirò. Revisori dei conti: Francesco Pietrocola, Antonio Cuculo, Nicola Molino.

Formuliamo alla neo eletta Dott.ssa Di Santo, seconda donna chiamata a guidare il Club Vasto Host in 60 anni di vita, e a tutti i collaboratori del prossimo Consiglio direttivo, i migliori auguri per un anno ricco di attività sociali e di realizzazioni lionistiche.