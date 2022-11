Vasto Basket a mani vuote, vince l'Isernia al PalaBCC

Non c’è continuità di risultati in casa Vasto Basket: la squadra di coach Alessandro Tumidei non bissa la bella vittoria dell’ultima partita giocata fuori casa, a Termoli, e cede i 2 punti ad una quadrata Fortitudo Isernia, che s’impone con il punteggio di 66-52 sul parquet del PalaBCC di via dei Conti Ricci.

Sfida in equilibrio ed in bilico per buoni tre quarti, poi indirizzata dai molisani a loro favore con gli ultimi 10 minuti di maggiore sostanza, concretezza ed efficacia a canestro.

La progressione punteggi: 17-16, 29-34, 40-44 ed il finale 52-66.

Il ko con il quintetto pentro di coach Forgione è il quinto stagionale e la prossima sfida, per Ierbs e compagni si presenta indubbiamente impegnativa, al cospetto dell’Amatori Pescara prima della classe in C Gold Abruzzo/Molise.