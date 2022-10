Ferazzoli non Ã¨ piÃ¹ l'allenatore della Vastese, si interrompe il rapporto

La Vastese Calcio comunica che Giuseppe Ferazzoli non è più l’allenatore della prima squadra.

Di comune accordo società e tecnico, considerati i risultati non soddisfacenti registrati in questa fase di avvio del campionato, hanno deciso di interrompere il rapporto che li legava. A mister Ferazzoli vanno un sincero e sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità evidenziati in questi tre mesi di esperienza in biancorosso e i migliori auguri per il suo futuro professionale e personale.

Nelle prossime ora sarà annunciato il nome del nuovo allenatore.

In pole per la panchina ci sarebbe Guido Di Fabio, nelle ultime stagioni alla guida del Castelnuovo Vomano.