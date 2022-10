La 'bestia nera' Matese apre una vera crisi in casa Vastese

Seconda sconfitta di fila, la terza in stagione in otto partite nelle quali soltanto in un’occasione sono arrivati i 3 punti con conseguente posizione nei bassifondi della classifica: la crisi è aperta in casa Vastese con i risultati positivi che continuano a mancare. A Piedimonte Matese battuta d’arresto con il punteggio di 2-0 della squadra di mister Ferazzoli.

Al team campano, autentica ‘bestia nera’ dei biancorossi (cinque partite, fin qui, cinque ko), bastano i ‘lampi’ di Sorrentino nel primo tempo e dell’ex Vittorio Esposito nella ripresa per avere ragione di un avversario che non è riuscito ad imprimere ritmo ed efficacia di gioco prestando il fianco alle manovre di un complesso rivitalizzato dalla guida tecnica di Corrado Urbano e che oggi pomeriggio è riuscito ad infilare il suo terzo successo consecutivo.

Il piatto piange, letteralmente, per una Vastese che, fin qui, ha espresso poche certezze e tanti limiti con un impianto complessivo che è già finito sul banco degli imputati.

Domenica scorsa il presidente Bolami aveva chiesto una scossa a tutto il gruppo, ma non è arrivata. La Vastese è in grande difficoltà.

Matese-Vastese 2-0

Reti: 27′ Sorrentino, 10′ st Esposito

Matese: Palombo, Szyska, Setola L., Ricciardi, La Gamba, Nocerino, Carnevale, Ricamato, Sorrentino, Esposito, Salatino. A disp.: Governali, Setola E., D’Andrea, Masi, Rabini, Rodi, Sacko, Napoletano, Langellotti. All. Urbano

Vastese: Del Giudice, Minchillo, Gomes, Bracaglia, Montebugnoli, Orchi, Greselin, Maiorano, Di Nardo, Calì, Ricciardo. A disp.: Pitarresi, Romano, Mazzotti, Altobelli, Favo, Chrysovergis, Valerio, Menna, Sansone. All. Ferazzoli

Arbitro: Scarpati di Formia