Vasto-Melfi al Giro d'Italia, primi sopralluoghi per il 'villaggio partenza'

Doppio appuntamento, ieri, per il sindaco di Vasto, Francesco Menna con gli organizzatori del Giro d’Italia per discutere della tappa vastese in programma il prossimo lunedì 8 maggio 2023.

“Abbiamo iniziato con i primi sopralluoghi tecnici da parte del personale competente di RCS Sport per individuare e valutare le aree idonee per la partenza, quelle destinate ai parcheggi, la verifica delle vie di accesso e gli interventi necessari. Un primo incontro positivo – ha detto Menna – che ha stabilito la pianificazione delle attività da svolgere. Anticipo che in occasione del Giro d’Italia le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse l’8 maggio. I bambini delle scuole primarie saranno inoltre coinvolti per l’evento “Bici Scuola”. Il Giro d’Italia – conclude il sindaco – è una macchina complessa e la sua pianificazione deve essere organizzata con grande competenze e capacità”.

La tappa in questione, la terza della 106^ ‘corsa rosa’, dopo la frazione iniziale a cronometro Fossacesia-Ortona e la Teramo-San Salvo, è la Vasto-Melfi.