Seconda presenza in Coppa Italia A e B per NicolÃ² Cavuoti

Seconda presenza in Coppa Italia di A e B per Nicolò Cavuoti.

Il giovane centrocampista vastese classe 2003, maglia numero 21, è stato inserito nel secondo tempo della sfida Bologna-Cagliari allo Stadio Renato Dall’Ara dal tecnico del club sardo Fabio Liverani. Cavuoti è entrato al posto di Viola alla mezzora della ripresa. Ingresso con buona personalità e pulizia di gioco, come sottolineato anche dai telecronisti Mediaset (la partita è stata trasmessa in diretta su Italia 1) Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Il Bologna si è imposto 1-0 e passa al turno successivo della competizione tricolore nel quale sfiderà la Lazio grazie ad un’autorete di Obert.

Per Cavuoti, punto di forza della formazione Primavera del team rossoblù, si tratta, come detto, della seconda presenza in Coppa Italia dopo quella del gennaio scorso a Sassuolo, mandato in campo nel finale della partita dall’allora allenatore del Cagliari Mazzarri.

da vasport.it