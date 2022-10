Vasto Basket, contro il Roseto 20.20 il debutto al PalaBCC

Il conto alla rovescia per l’inizio della nuova avventura in Serie C Gold sta per terminare: domenica 9 ottobre, alle ore 18, luci accese al PalaBCC per il via alla 51^ stagione sportiva della Vasto Basket, ancora una volta ‘targata’ Generazione Vincente.

“Dopo il mercato estivo che ha riportato in riva all’Adriatico il beniamino della tifoseria biancorossa Goran Oluic – si legge in una nota del club del presidente Giancarlo Spadaccini – la Vasto Basket si presenta ai nastri di partenza con tante novità: vestiranno la casacca biancorossa Nico e Renzo Maffei, Bass Traorè e Chris Egwoh (già visto sul parquet di Vasto nel precampionato di due anni fa, prima dell’interruzione a causa della pandemia). Nel gruppo anche l'ultimo arrivato, Vincenzo De Angelis, ala classe 1994.

Ancora presenti nel roster il sempreverde Luca Di Tizio, la guardia Andrea Marino e il capitano mai domo Vittorio Ierbs che farà da chioccia ad un gruppo di belle speranze come quello messo in piedi da coach Alessandro Tumidei, all’esordio sulla panchina biancorossa.

Un mese di preparazione percorso a ritmi serrati, 5 test amichevoli e tanto entusiasmo, la Vasto Basket si proietta all’esordio stagionale anche con un pizzico di emozione. L’avversario di turno sarà il Roseto 20.20. Squadra di una città di tradizione cestistica eccellente guidata da coach Ernesto Francani che vanta anni e anni di esperienze anche nelle serie superiori. Roseto che si presenterà al PalaBCC con il play Marco Di Giandomenico, già avversario della Ge.Vi. Vasto Basket con la maglia del Mosciano, l’ala Angelo Adonide, vero lusso per la categoria, la guardia Jovanovic e il lungo Cantarini. La punta di diamante, senza troppi giri di parole, è l’esterno Artur Bricis. Il lituano, ormai in Italia da anni, ha vestito le maglie di Corato, Torrenova, Taranto e Fortitudo Messina con medie punti da capogiro. Infatti, non è mai sceso sotto i 20 pt ad allacciata, sinonimo di solidità e garanzia per il sodalizio rosetano.

Completano il roster il play/guardia Alessandro Palmucci, Ousmane Maiga, ala piccola classe 2005, Tommaso Caprara, l’esterno Giuseppe Francani, Federico Del Nibletto, Timoteo Trettaccone e il lungo Abdramane Haidara Dra“.

La squadra chiama a raccolta la città per un inizio di spessore in vista di una nuova stagione lunga e, auspicabilmente, carica di voglia di vincere ed entusiasmo.