Civeta, si va verso la proroga della scadenza del consorzio

Nuovo capitolo nella vicenda che dovrà portare alla definizione del futuro della gestione dei rifiuti nel comprensorio vastese. Lo statuto del consorzio Civeta prevede la scadenza alla fine del prossimo, nel futuro all’orizzonte c’è la trasformazione in una società di capitali. In questi mesi alcuni Comuni – Casalbordino, Monteodorisio, Pollutri, San Salvo e Villalfonsina – hanno chiesto di prorogare la scadenza del consorzio così da poter effettuare una valutazione ponderata e attenta dello stato economico-finanziario e di ogni aspetto giuridico della trasformazione. Un’istanza sfociata in una nota al commissario straordinario De Vincentiis e alla Regione.

Il mese scorso i sindaci dei cinque comuni hanno nuovamente scritto al commissario, e per conoscenza al presidente della Regione Marsilio e all’assessore regionale all’ambiente Campitelli, sottolineando che non c’erano stati riscontri ufficiali alla prima nota. I primi cittadini hanno quindi sollecitato questo riscontro “al fine di poter utilmente e trasparentemente riferire in Assise comunale, unico organo deputato a decidere circa la trasformazione societaria del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A” ribadendo “la massima disponibilità al prolungamento delle attività del C.I.V.E.T.A. di Cupello ma al contempo si appalesa evidente, ora più che mai, la necessità di una proroga della durata del Consorzio,da tempo invocata dai Sindaci dei predetti Comuni,per scongiurare la cessazione della società prevista, sulla base dell’atto costitutivo vigente, al 30.11.2022 ed approfondire nel frattempo tutti i delicati aspetti giuridici e societari legati a tale passaggio”.

Il riscontro ufficiale chiesto dai sindaci è arrivato in questi giorni. Filippo Marinucci (Casalbordino), Catia Di Fabio (Monteodorisio), Nicola Maria Di Carlo (Pollutri), Emanuela De Nicolis (San Salvo, congiutamente alla presidente del consiglio comunale Tiziana Magnacca) e Mimmo Budano (Villalfonsina) sono stati ricevuti dal commissario De Vincentiis insieme alla vicesindaca di Scerni Laura Toscano. Ne ha dato notizia Anna Bontempo su Il Centro. Il commissario, hanno reso noto i primi cittadini, ha accolto la proposta di prorogare la scadenza del consorzio aprendo così alla possibilità di effettuare le valutazioni proposte. Il 20 ottobre, alla presenza di un notaio, sarà indetta un’assemblea straordinaria dei comuni soci del consorzio.

Non erano presenti all’incontro il sindaco di Vasto Francesco Menna e la sindaca di Cupello Graziana Di Florio. Vasto, sottolinea Bontempo, è il maggior socio del consorzio con il 44% delle quote. La sindaca Di Fabio, riporta l’articolo, non è stata presente per “impegni personali”.