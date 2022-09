Vastese, prima vittoria: battuto 5-2 il Roma City

Si sblocca la Vastese: la squadra di Giuseppe Ferazzoli conquista la prima vittoria stagionale, battendo 5-2 al Civitelle di Agnone il Roma City.

Gara condotta in porto in rimonta dai biancorossi, sotto di un gol all’intervallo. A realizzare le reti per la truppa dei presidenti Bolami e Scafetta sono Orchi, Greselin, Ricciardo, Calì e Minchillo.

La partita. Cambia alcuni elementi, nel suo undici titolare, mister Ferrazzoli che torna al 3-5-2: in difesa fuori capitan Altobelli, dentro Romano con Orchi e Montebugnoli, sulle corsie esterne Sansone e Chrysovergis, a centrocampo il terzetto Maiorano-Favo-Greselin, coppia d’attacco con Di Nardo e Ricciardo (a lui la fascia di capitano).

Buon inizio dei biancorossi, ma sono gli ospiti a passare: dopo una palla persa malamente a centrocampo ed un’occasione sfumata per Perroni con sfera in angolo è Raffini, proprio sul corner scaturito, a infilare di testa il pallone nel sacco al 16′. Pronta la reazione dei locali, sfortunati in due circostanze ravvicinate con i legni colpiti da Favo e Ricciardo, al 21′ ed al 24′, con decisivo, in entrambe le situazioni, il portiere Barone. Al 28′ arriva il gol: azione d’angolo e perfetto inserimento di Orchi che mette dentro per l’1-1. Al 34′ Di Nardo, a tu per tu con Barone, si vede respingere un tentativo da pochi passi. Il finale di tempo è amaro per la Vastese: ancora Raffini, proprio allo scadere, ed ancora di testa beffa Del Giudice per la realizzazione dell’1-2.

Ripresa: Ferazzoli inserisce Busetto al posto di Romano arretrando Sansone e partono subito forte i biancorossi. Al 5′ è Greselin a riportare il punteggio in parità, segna anche lui di testa, all’11’ timbra il suo primo gol con la Vastese Giovanni Ricciardo che, in bello stile, sigla la rete che vale il sorpasso, per il 3-2. Ancora qualche cambio da parte di mister Ferrazzoli, ma non muta l’atteggiamento della squadra, in fiducia e sempre propositiva. E al 27′ Calì, subentrato a Ricciardo, firma il 4-2 con una conclusione di precisione che non lascia scampo all’estremo difensore avversario. Sulle ali dell’entusiasmo, poi, vastesi vicinissimi pure al quinto gol: alla mezzora la conclusione di Di Nardo, quasi a botta sicura, si stampa sulla traversa, per il terzo legno di giornata.

La Vastese, forte del doppio vantaggio, controlla agevolmente il risultato e proprio allo scadere va ancora a bersaglio: firma il gol Minchillo.

Fa così suo un importante e prezioso successo la squadra di Ferazzoli. Un buon viatico in vista dei prossimi due impegni in trasferta, ad Avezzano e Termoli.

Vastese-Roma City 4-2

Reti: 16’ e 45’ Raffini, 28’ Orchi, 5’ st Greselin, 11′ st Ricciardo, 27′ st Calì, 48′ st Minchillo

Vastese: Del Giudice, Romano (1’ st Busetto), Montebugnoli, Favo (16′ st Mazzotti), Orchi, Chrysovergis (28′ st Menna), Sansone, Maiorano, Di Nardo, Greselin (35′ st Minchillo), Ricciardo (15′ st Calì). A disp. Pitarresi, Altobelli, Bracaglia, Tracchia. All. Ferazzoli

Roma City: Barone, Rea, Corvino, Ferrante F., Di Emma, Gagliardini, Perroni (30′ st Rimondi), Pisano, Raffini (35′ st Menghi), Meo (8′ st Manoni), Taviani (16′ st Piciollo). A disp. Barbaro, Ferrante A., Corvaglia, Ricci, Zoppi. All. Statuto

Arbitro: Giordano di Matera (Galieni di Ascoli Piceno e Gasparini di Macerata)

da vasport.it