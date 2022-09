Casalbordino Calcio, presentata la squadra 2022/2023

Settembre andiamo, è tempo di ricominciare parafrasando una delle poesie più conosciute del Vate. Finita l’estate hanno riaperto i battenti le scuole, molte attività produttive e lo sport. L’aula consiliare del Comune di Casalbordino ha ospitato la presentazione della squadra di calcio casalese impegnata nella stagione 2022/2023.

Un evento pubblico alla vigilia della seconda giornata del campionato di Promozione (girone C), oggi l’APD Nicola Galante Casalbordino sarà impegnata dalle 15.30 in casa contro l’Altino. Grande entusiasmo ha trasmesso la roboante vittoria per 4 a 0 in trasferta contro il Miglianico nella prima giornata. Un entusiasmo che ha caratterizzato la presentazione in municipio con momenti caratterizzati da tifo da stadio. Non sono mancati momenti di commozione con il componente dello staff Rodolfo e nel ricordo di Nicola Galante, colonna del calcio casalese scomparso prematuramente alcuni mesi fa e a cui è intitolata la squadra.

Presenti all’evento l’assessore con delega agli impianti sportivi Amerigo Tiberio, che ha portato i saluti del sindaco Filippo Marinucci, dell’assessore allo sport Umberto D’Agostino e di tutta l’Amministrazione Comunale, il patron Alessandro Santoro, la presidente Paola De Camillis e il dirigente Giuseppe Vaccaro insieme a tutta la squadra, l’allenatore e lo staff.

È la prima volta nella storia di Casalbordino che l’aula consiliare ospita la presentazione della squadra di calcio, dato sottolineato varie volte negli interventi. Occasione che tutti hanno augurato possa essere segno di forte collaborazione e sinergia tra la società sportiva e l’Amministrazione. Tiberio ha sottolineato la disponibilità sua e dell’intera giunta ad essere accanto e sostenere il calcio casalese e le società e ha annunciato lavori per l’ampliamento degli spalti e la futura nascita di un palazzetto dello sport comunale. Alessandro Santoro ha ripercorso dieci anni di esperienza calcistica, con emozione e passione, sottolineando quanto il calcio può portare in alto il nome di Casalbordino e ogni settimana, ad ogni trasferta, l’APD Nicola Galante rappresenta l’intero territorio. Entusiasmo e forte determinazione per la nuova stagione sono stati trasmessi negli interventi di Vaccaro e della presidente De Camillis, che hanno sottolineato e auspicato sempre maggiore sinergia con l’Amministrazione.

Al termine della presentazione, prima di un beneaugurante brindisi, l’APD Nicola Galante ha consegnato un targa di ringraziamento all’Amministrazione e una maglia della squadra all’assessore Tiberio.