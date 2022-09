Chiusa la campagna elettorale, domenica parola ai cittadini

Allo scoccare della mezzanotte si è ufficialmente conclusa la campagna elettorale ed è scattato il cosiddetto “silenzio elettorale”. Le ore in cui i cittadini possono trarre riflessioni e conclusioni da quanto visto e ascoltato in queste settimane e prepararsi ad esprimere. Oggi pomeriggio si allestiranno i seggi e domani dalle 7 alle 23 urne aperte.

In Abruzzo gli aventi diritto al voto sono 1.211.204. Secondo le ultime rilevazioni, prima che scattasse il divieto di pubblicazione dei sondaggi, gli indecisi, coloro che potrebbero astenersi o che comunque sono indifferenti tra le “offerte politiche” erano all’incirca 439mila, il 42%. Una percentuale che potrebbe stravolgere ogni previsione anche se solo una minima parte, in queste settimane, avrà maturato la decisione di esprimere il voto ad una delle liste in campo. Che da quest’anno affronteranno una sfida resa più ardua dal taglio dei parlamentari. A livello nazionale il numero dei deputati è sceso da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200, l’Abruzzo eleggerà 9 deputati rispetto ai 14 precedenti e 4 senatori rispetto ai precedenti 7.

A bocce ferme e in attesa dell’apertura dei seggi riepiloghiamo le coalizioni in campo.

Camera dei Deputati

- Coalizione di centrosinistra: Partito democratico-Italia democratica e progressista-Articolo 1-Psi-Demos; Alleanza Verdi e Sinistra Italiana; Impegno civico Luigi Di Maio-Centro democratico, + Europa

- Sud chiama Nord

- Azione Calenda-Italia Viva

- Coalizione di centrodestra: Forza Italia; Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni; Lega per Salvini premier; Noi moderati/Noi con l'Italia Maurizio Lupi-Italia al centro con Toti-Coraggio Italia Brugnaro-Udc

- Unione popolare con De Magistris-Rifondazione Comunista-Potere al Popolo

- Vita

- Italexit per l'Italia

- Alternativa per l'Italia no Green pass

- Movimento 5 Stelle

- Italia sovrana e popolare



Senato della Repubblica

- Coalizione di centrosinistra: Impegno civico Di Maio-Centro democratico; Alleanza Verdi e Sinistra Italiana; Partito democratico-Italia democratica e progressista; +Europa

- Movimento 5 Stelle

- Italia sovrana e popolare

- Italexit per l'Italia

- Unione popolare con De Magistris

- Alternativa per l'Italia

- Coalizione di centrodestra: Forza Italia; Noi moderati/Noi con l'Italia Maurizio Lupi-Italia al centro con Toti-Coraggio Italia Brugnaro-Udc; Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni; Lega per Salvini premier

- Azione Calenda-Italia Viva

- Vita

Accanto ai maggiori schieramenti, i cui leader e rappresentanti locali sono ampiamente già conosciuti, varie sono le liste meno conosciute e che si presentano con simboli nuovi. Sud chiama Nord fa riferimento all’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, candidato alla carica di Presidente della Regione Sicilia nella consultazione elettorale che si terrà contemporaneamente alle politiche. Unione Popolare è la lista elettorale nata intorno all’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris in cui sono confluiti anche Potere al Popolo, presente autonomamente alle elezioni del 2018, e Rifondazione Comunista il cui segretario nazionale è l’ex deputato, consigliere regionale e consigliere comunale pescarese Maurizio Acerbo. Vita è la lista che fa capo alla parlamentare uscente ex Movimento 5 Stelle Sara Cunial. Italexit per l’Italia è la lista che fa riferimento al parlamentare uscente ex Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone, ex direttore di La Padania, ex giornalista di Libero ed ex conduttore televisivo a La7 e in Rai. Alternativa per l’Italia fa capo all’ex leader di Casa Pound Simone Di Stefano e il leader del Popolo della Famiglia ed ex parlamentare Mario Adinolfi. Italia Sovrana e Popolare è una lista elettorale in cui sono confluiti vari movimenti, alcuni dei leader sono l’ex parlamentare Marco Rizzo (Partito Comunista), l’ex magistrato Antonio Ingroia (Azione Civile), l’avezzanese Stefano D’Andrea (Riconquistare l’Italia) e Francesco Toscano (giornalista, Ancora Italia).