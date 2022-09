Senza punti la Vastese al Riviera delle Palme: vince il Porto d'Ascoli

A mani vuote la Vastese nella terza giornata di andata di Serie D girone F. In trasferta a San Benedetto del Tronto, i biancorossi escono sconfitti dal Riviera delle Palme nel match giocato contro il Porto d’Ascoli che s’impone di misura, con il punteggio di 1-0, capitalizzando al massimo il calcio di rigore realizzato da Battista in avvio di ripresa.

La partita – Rispetto alla sfida di domenica scorsa ad Agnone contro il Trastevere, mister Ferazzoli opera tre cambi nell’undici titolare, con Mazzotti, Chrysovergis e Greselin dal 1° minuto al posto, rispettivamente, di Minchillo, Menna (inizialmente in panchina) e Maiorano (squalificato). Nella prima parte della gara non sfigurano i biancorossi che sfiorano il vantaggio in un paio di occasioni, ma fa difetto la concretezza in area marchigiana. Concretezza che, al contrario, i padroni di casa manifestano appieno nelle battute iniziali del match andando a segno su rigore, assegnato da Petraglione di Termoli per un contatto in area tra Mazzotti ed un avversario (vibranti le proteste degli ospiti). Dal dischetto Battista supera Del Giudice e fa 1-0. Punteggio che gli orange locali conserveranno con profitto ed efficacia fino al triplice fischio di chiusura.

E’ la prima sconfitta in campionato della gestione Ferazzoli per la Vastese: il bilancio di questo primo scorcio di stagione fa registrare due punti per Altobelli e compagni, con due pareggi ed una sconfitta. Sabato prossimo, nell’anticipo con il Roma City, bisognerà voltare decisamente pagina.

Porto d’Ascoli-Vastese 1-0

Rete: 2′ st Battista (rigore)

Porto d’Ascoli: Testa, Petrini, Passalacqua, Sensi, Fall, Battista, Pacchioli, Rovinelli, D’Alessandro, Spagna, Pietropaolo. A disp. Finori, Caprioli, Verdesi, Rossi, Evangelisti, Buonavoglia, Clerici, Tortoioli, Massi. All. Ciampelli

Vastese: Del Giudice, Altobelli, Mazzotti, Favo, Montebugnoli, Chrysovergis, Busetto, Greselin, Di Nardo, Calì, Sansone. A disp. Pitarresi, Romano, Valerio, Minchillo, Bracaglia, Tracchia, Orchi, Menna, Ricciardo. All. Ferazzoli

Arbitro: Petraglione di Termoli (Monaco di Sala Consilina e Di Meglio di Napoli)

da vasport.it