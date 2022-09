Patrizio Lapenna:” Promuovere il territorio con l’attenzione alle imprese agricole e commerciali locali”

Abbiamo proposto a Patrizio Lapenna, direttore della Confesercenti di Vasto un’intervista per parlare del Mercato Santa Chiara e del Centro Storico.

Patrizio Lapenna, che si occupa dal 1988 con grande impegno e passione delle imprese agricole e le imprese commerciali locali per promuovere le eccellenze del territorio evidenzia che c’è una riscoperta imprenditoriale, con un mercato molto interessante non solo in Abruzzo ma anche in Italia e in Europa.

Parla del Mercato Santa Chiara, come un luogo denso di significati storico-commerciali, ricco di memoria, inaugurato nel 2015 dopo importanti interventi di ristrutturazione, promuove le tipicità territoriali valorizzando al contempo l’economia circolare interna ai territori, la qualità e la filiera a KM zero.

“Come prospettiva”, dice Patrizio Lapenna, “l’offerta commerciale nel mercato potrebbe essere aperta anche altri giorni e aprirsi a nuove collaborazioni, per valorizzare ancora di più la passione dei produttori e l’eccellenza dei prodotti. È necessario fare degli investimenti per ristrutturare da un punto di vista energetico il mercato, incrementandone i confort, rendendo più accogliente sia nei periodi estivi che invernali, creando spazi commerciali che rappresentino quotidianamente una vetrina, ma aprendosi anche al Food, alla ristorazione veloce, cioè verso una funzione multiuso del mercato.”

Per quanto riguarda il Centro Storico, le problematiche sono tante, il settore vive una profonda crisi economica dovuta al calo dei consumi oltre che ad un cambiamento delle tipologie di offerta commerciale e l’autunno con la crisi energetica che probabilmente tutti noi vivremo renderà ancora più ampie le problematiche. “Bisogna accompagnare questi processi di cambiamento,” dice Patrizio Lapenna. “noi come Confesercenti ma anche il pubblico. Dobbiamo essere più attenti a capire queste dinamiche. Non possiamo cambiare la natura dell’offerta commerciale, ma tener conto dei cambiamenti dei modelli di offerta commerciale. Il commercio nei centri storici è comunque ancora oggi un punto di forza. Gli interventi necessari sono quelli di offrire un sostegno economico e fiscale a questo tipo di imprese. Si sta discutendo ad esempio sul credito di imposta per le microimprese. Vedremo quello che succede. L’attenzione deve esserci anche sulla riqualificazione dei centri storici, per migliorare le opportunità che il centro può avere. Negli anni passati ne abbiamo visto lo svuotamento da un punto di vista residenziale e questo fatto ne ha creato la crisi. Il centro storico di Vasto negli ultimi venti anni è cambiato moltissimo, ora è molto più appetibile e molto si può fare.”