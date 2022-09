L'Enjoy Vasto nella grande famiglia della Modena Volley Academy

Con grande orgoglio Paola Borselli, presidente dell’Enjoy Volley Vasto Asd, comunica che la propria associazione è entrata a far parte della grande famiglia della Modena Volley Academy.

“Continua così – si legge in una nota del sodalizio – il processo di crescita della giovane associazione vastese che, dopo essere diventata Scuola regionale di Pallavolo e aver acquisito il Certificato di Qualità per l’attività giovanile FIPAV, aggiunge un altro tassello ad un mosaico che sta diventando sempre più completo e importante”.

Sottolinea Borselli: “Da un incontro con Alberto Casadei, direttore sportivo del Modena Volley e responsabile del progetto, è nata la possibilità di entrare a far parte della Modena Volley Academy. Non ci siamo fatti sfuggire questa grande opportunità. Far parte di un circuito di associazioni e società sportive legate da uno stesso scopo, far crescere i ragazzi dal punto di vista tecnico sportivo, ma soprattutto sotto il profilo umano e personale, permetterà all’Enjoy di accrescere il proprio bagaglio esperienziale. Poter condividere il know how tecnico, organizzativo e di comunicazione di una società importante, quale è Modena Volley, da a tutti noi dirigenti, allenatori, giocatori e genitori una straordinaria opportunità di

formazione. Questo processo sarà attuato mediante incontri, tornei amichevoli e workshop finalizzati alla creazione e al consolidamento di un rapporto di collaborazione a tutto tondo”.

L’Enjoy Volley Vasto Asd riprenderà le proprie attività indoor per bambine e bambini, ragazze e ragazzi presso la Palestra comunale Centofanti-Natale da lunedì 12 settembre in concomitanza dell’apertura delle scuole. “Paola e gli allenatori Carlo, Lele e Luigi vi aspettano“, concludono i dirigenti del club.