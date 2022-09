Ripartono i corsi della Scuola di Kung Fu del Maestro De Palma

Inizia l’anno sportivo 2022/23 della Scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma, con tanti impegni e con tante novità nel settore marziale.

I corsi di Kung Fu Shaolin, Sanda, Kickboxing, Difesa Personale, Antiaggressione Femminile sono tenuti da De Palma, Responsabile Nazionale del Kung Fu Sanda in MSP ITALIA, delegato regionale della Federkombat (Federazione Italiana Kickboxing), docente di scienze motorie alle scuole superiori, inizieranno presso i centri sportivi di Vasto, di Termoli e Petacciato, già a settembre.

A Vasto si apriranno i corsi mercoledì 7, presso la Palestra del Nuovo Centro Benessere in località Sant’Onofrio, corsi aperti sia ai bambini dai 5 anni in poi, sia ai ragazzi e ragazze, adolescenti, fino ad arrivare agli adulti, uomini e donne, e da quest’anno anche corso per i genitori, molto richiesto.

“Il maestro De Palma, che ha fatto della sua passione/lavoro uno stile di vita – si legge in una nota -, è noto da anni nell’ambiente del Kung Fu Sanda e delle Discipline Marziali in tutta Italia, e non solo, per la sua preparazione, professionalità e serietà, ottimo organizzatore di eventi Nazionali ed Internazionali.

Ai corsi può partecipare chiunque, principianti, avanzati, esperti, l’importante è aver voglia di muoversi e di stare bene, è uno sport che non ha età e limiti, e sarà un onore farvi partecipare alla vita della scuola e della famiglia di kung fu.

Ci saranno delle lezioni gratuite per tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questa meravigliosa disciplina, vi aspettiamo siamo aperti”.

Info: carminedepalma@hotmail.it