Il nuovo video promozionale del Consorzio Vasto in Centro è on line

“Teniamo a cuore la nostra bella Vasto e abbiamo così deciso di realizzare un video promozionale, a firma del consorzio Vasto in Centro,” spiega Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro, “per esaltare la bellezza del centro storico e le principali attrattive della nostra città.”

Il video fa parte del progetto di promozione del territorio del Consorzio Vasto in Centro, che insieme al nuovo sito, alla nuova cartellonistica e a tutta una serie di Qr-Code, consentiranno al visitatore di acquisire rapidamente tutta una serie di informazioni riguardanti la cultura, lo shopping, food and beverage, storia, eventi, ecc.

“Abbiamo realizzato qualcosa che va oltre il classico “spot” pubblicitario”, racconta Marco Corvino, “con al centro una storia romantica che riserva una sorpresa finale...e fa capire come le esperienze di un tempo si interfacciano a quelle di oggi, in una trama caleidoscopica tra passato e presente in cui vengono ripercorsi i luoghi e i momenti felici vissuti a Vasto, scoprendo, infine, che quello che cerca è sempre rimasto lì ad aspettarlo.”

https://www.facebook.com/watch/?v=629264485484740&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing