Juniores Nazionale, ecco le avversarie della Vastese

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato gli organici degli undici gironi del prossimo Campionato Nazionale Juniores Under 19, competizione riservata ai calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi.

Ad eccezione delle fasi finali, nel corso della stagione regolare potranno essere impiegati fino a tre giocatori fuori quota, due nati dal 1° gennaio 2003 in poi ed uno senza limiti di età. Alla competizione non partecipano le formazioni Under 19 di Sardegna e Sicilia, che invece disputeranno il campionato regionale di competenza. Le migliori classificate otterranno il diritto a prendere parte alle fasi finali del campionato Nazionale Juniores.

La Vastese di mister Massimo Baiocco è stata inserita nel girone G, assieme alle altre abruzzesi Chieti, SN Notaresco, Pineto ed Avezzano e ad avversarie marchigiane e molisane.

Ecco la composizione del raggruppamento: Alma Juventus Fano, Montegiorgio, Porto d’Ascoli, Sambenedettese, Tolentino, Vigor Senigallia, Avezzano, Chieti, Pineto, Notaresco, Vastese, Termoli, Vastogirardi.

La nuova stagione scatterà il prossimo 17 settembre.

Nella foto mister Massimo Baiocco con l’allenatore della prima squadra Ferazzoli