Istituto Comprensivo 'Rossetti', il saluto del dirigente scolastico Maria Pia Di Carlo

Dal dirigente scolastico prof. Maria Pia Di Carlo che va in pensione riceviamo e pubblichiamo il suo saluto ed i suoi ringraziamenti

Ecco il testo integrale il testo della sua lettera.

A Voi Carissimi Tutti, rivolgo questi miei pensieri poiché sono quelli che porto nel cuore da sempre, ossia da quando nel 2010 ho avuto modo di lavorare e di collaborare con Voi tutti a vario titolo. Ai Colleghi Dirigenti Scolastici, e fra questi, alle figure di Rappresentanza Sindacale ANP, porgo i miei ringraziamenti per i proficui momenti di confronto, di collaborazione e di prezioso supporto in questi tanti anni di lavoro condiviso nell’Ambito n. 8 e nel Territorio più ampio.



Alla Dirigente Scolastica che dal primo settembre assumerà la dirigenza di questo Istituto porgo un cordiale benvenuto con l’augurio che l’esperienza professionale ed umana presso questa Scuola possa riservarle soddisfazioni e gratificazioni nella realizzazione di un brillante percorso insieme a tutto il Personale Scolastico.



Ai docenti di Staff miei collaboratori, alle Funzioni Strumentali, alle figure di Referenza e di Coordinamento porgo il mio sentito grazie per aver saputo ben interpretare con professionalità ed impegno il significato della progettualità avanzata, della collaborazione, della condivisione organizzata. Il mio grazie per aver saputo coinvolgere tutti i colleghi nei tre Ordini di Scuola (Scuola dell’Infanzia ”S. Lucia”, Scuola Primaria “L. Martella”, Scuola Sec. I Grado “G. Rossetti”) nella puntuale realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa inteso come Servizio Pubblico e come capacità nel dare risposte efficaci alle molteplici esigenze della nostra Utenza.



A tutti i Docenti rivolgo un grazie di cuore per le loro preziose competenze spese sempre ed in modo incondizionato al servizio di tutti gli alunni e delle loro famiglie, in particolare a quelli appartenenti alle fasce più deboli assicurando loro idonee risposte ed attenzioni calibrate sulle specifiche esigenze.



Ai Direttori dei Servizi Generali Amministrativi e al Personale Amministrativo con cui negli anni ho avuto modo di collaborare porgo i miei più sinceri ringraziamenti per l’impegno e la forza d’animo con cui ha affrontato le varie stagioni operative del nostro Istituto, l’alternanza delle unità di personale, la capacità di riadattamento ai cambiamenti ed ai nuovi assetti normativi e di organico, la precisione e la tempestività delle procedure.



Ai Collaboratori Scolastici porgo il mio grazie per la serietà e cortesia con cui hanno svolto il proprio lavoro di servizio e di front-office, compito non semplice, impegnativo sotto ogni punto di vista, assicurando utili e tempestivi interventi nonché adeguate risposte a quanti si sono rivolti al nostro Servizio Scolastico.



Alla R.S.U. di Istituto ed alle Rappresentanze Sindacali Territoriali rivolgo un sincero grazie per l’intenso lavoro condiviso nei tanti anni scolastici affrontati insieme intorno ai tavoli di Contrattazione Sindacale nell’intento di assicurare la tutela dei diritti/doveri a tutto il personale scolastico sempre e comunque nel pieno rispetto del ruolo rivestito dalla sottoscritta.



Al Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione il mio sincero grazie per la indiscussa professionalità con la quale collabora con il nostro Istituto, assicurando un puntuale servizio di consulenza e ponendo in essere efficaci interventi a garanzia della sicurezza di tutti i Lavoratori e dell’intera Utenza.



Al Consiglio d’Istituto in carica ed a quelli precedenti vanno i miei ringraziamenti per la costante attenzione ad operare nell’interesse dell’Istituto e di tutte le sue componenti, con particolare riguardo nel dare le risposte più opportune e funzionali alle esigenze dell’utenza, nel lodevole intento di assicurare un servizio scolastico efficiente, efficace ed attento all’innovazione, facendosi parte attiva per l’arricchimento dell’Offerta Formativa della Scuola.



In conclusione ringrazio tutte le componenti dell'I.C. “Gabriele Rossetti” di Vasto per aver saputo operare sempre in modo sinergico e collaborativo sopratutto di fronte alle tante sfide educative. In particolare grazie per aver accolto con intelligente apertura all’innovazione e con estrema fiducia la mia proposta di sperimentazione del Progetto “Per una Didattica Orientante”, cosi strettamente connesso al Progetto “A Scuola di Service Learning”, che in un decennio hanno trasformato il Piano dell’offerta Formativa della nostra Scuola in un Piano sperimentale apprezzato dalla nostra Utenza, dal Territorio, dall’U.S.R. Abruzzo, dall’INDIRE.



Il mio pensiero ed un affettuoso abbraccio vanno ora a tutti gli Alunni dei tre ordini di Scuola ed alle loro Famiglie. A loro il mio grazie per aver accolto sempre con grande rispetto ed attenzione la proposta educativa dell’IC. “Gabriele Rossetti”, mostrando il massimo impegno nell’osservanza del Patto Educativo di Corresponsabilità proposto. Grazie per aver saputo conservare con il nostro Istituto un dialogo Scuola-Famiglia sempre aperto e sincero, cogliendo con intelligenza. e fiducia i nostri comuni obiettivi educativi per una serena ed equilibrata crescita delle nostre allieve e dei nostri allievi. La mia profonda riconoscenza va ai tantissimi Genitori ed ai benefattori del nostro Territorio che hanno assicurato la loro concreta collaborazione nella realizzazione di importantissimi Progetti, quali il “Campo Polisportivo” e molti altri mirati all’arricchimento dell’Offerta formativa per tutti gli alunni.



Mi rivolgo ora alle alunne ed agli alunni per raccomandare loro di imparare a conoscere se stessi, le proprie personalità, i propri talenti e di metterli a frutto per vivere bene il proprio presente e per costruire il proprio futuro in modo sapiente ed illuminato, portando sempre nel cuore gli “esempi” positivi di coloro che li hanno amati e li amano di più al mondo: i genitori ed i loro insegnanti. Auguro loro di riuscire ad ispirarsi ai sani ed efficaci principi formativi appresi da tali figure per diventare donne ed uomini capaci di dare un efficace contributo personale alla costruzione della migliore Comunità possibile, nel più pieno spirito del Service Learning a cui ormai da anni il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto si ispira per una corretta formazione dei Giovani in una società sana e sicura.



Un sincero grazie va al Sindaco di Vasto, all’Amministrazione Comunale e a tutti gli Uffici di pertinenza, parte integrante della Comunità Educante locale, che hanno sempre sostenuto fattivamente la progettualità educativa del nostro Istituto e di tutte le Scuole del Territorio garantendo i necessari supporti per la realizzazione dei rispettivi Piani delle Offerte Formative.



Infinite grazie alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile, a tutte le altre Istituzioni Territoriali ed alle molteplici Associazioni Culturali, Formative, Artistiche, Sportive locali con cui l’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti” ha realizzato significativi progetti di qualità in favore della crescita serena ed equilibrata dei nostri ragazzi, con particolare riferimento a coloro che richiedono maggiore attenzione.



I miei personali ringraziamenti agli Organi di Stampa che negli anni hanno mostrato sempre grande interesse per le attività del nostro Istituto, contribuendo a mantenere informata l’Utenza sui numerosi nostri Progetti educativi dando al contempo risalto ai valori formativi in essi contenuti.



Un immenso grazie di cuore va alla mia Famiglia che ha sempre compreso e favorito le mie scelte professionali nella comune convinzione che chi gestisce un Servizio Pubblico, di fondamentale importanza come la Scuola, debba operare dedicando il tempo e le energie necessarie affinché siano raggiunti gli obiettivi di efficienza ed efficacia nel superiore interesse della Comunità di riferimento.



Grazie a tutti per aver contribuito a fare del mi lavoro un’esperienza di vita indimenticabile per la ricchezza degli incontri, per l’efficacia delle collaborazioni, per l’empatia e l’affetto che intorno ma me ho sempre percepito!



Tutto ciò avrà sempre un posto speciale nel mio cuore ed auguro con gratitudine ed amicizia “Buona vita a tutti!”