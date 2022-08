Jovanotti in... biancorosso: il 'dono' di Fabio Clemente

Tra i protagonisti della seconda tappa del Jova Beach Party a Vasto Marina c'è il producer vastese Fabio Clemente, in arte Ketra, componente dei Boomdabash. Una bella opportunità, per lui, salire sul palco dell'evento nella sua città.

Prima dello spettacolo ha voluto incontrare Jovanotti e consegnargli una maglia della Vastese Calcio ed una canotta della Vasto Basket, con i colori biancorossi, i colori di Vasto.

Il video pubblicato sulla pagina Facebook della Vastese Calcio (clicca qui)

Il post della Vasto Basket - Questo pomeriggio Jovanotti è salito sul palco con la maglia numero 27 della Vasto Basket. Grazie alla storica amicizia che lega il capitano biancorosso, Vittorio Ierbs e Fabio Clemente in arte Ketra, grande produttore locale diventata una star a livelli internazionali, Lorenzo Cherubini ha ricevuto in regalo la nostra canotta ufficiale che non ha esitato ad indossarla e mostrarla ai 20.000 presenti in spiaggia. Un concerto a tinte biancorosse!