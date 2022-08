Emanuele Santoro incontra Jovanotti

Emanuele Santoro, giovanissimo musicista vastese, studente del Liceo musicale Mattioli, incontra Jovanotti nella seconda giornata del Jova Beach Party. Lui ha una grande passione per la musica, è compositore e vincitore di vari concorsi musicali e adora la musica di Jovanotti.

Questo incontro è stato da tempo, grazie alla mamma Rosanna Marinozzi che si è messa in contatto nei messi scorsi con la segretaria che si occupa delle public relation. Si erano già conosciuti quando Emanuele aveva 7 anni, poi nel 2013 e nel 2015 a Pescara grazie alla Trident Music, “non potevamo non incontrarlo a Vasto. Siamo stati accolti dalle 16 nell’area dietro le quinte da Jovanotti e dal suo staff,” commenta Rosanna. “Abbiamo trascorso un pomeriggio meraviglioso con lui, la moglie, Saturnino e tutti i musicisti.”

“Sono stati molto accoglienti con me e mi hanno permesso di suonare con loro, dietro le quinte.” Ha raccontato Emanuele. “È stato fantastico! Poi Jovanotti mi ha chiesto se volessi chiedergli qualcosa in particolare e io gli ho detto che il mio desiderio era salire con lui sul palco. Ha detto subito di sì e mi ha fatto suonare il basso sul palco. È stato meraviglioso”

Tutti i musicisti sono rimasti meravigliati per la bravura di Emanuele alle tastiere, al basso. “E’ stato oltre il nostro sogno, oltre ogni desiderio”, commenta emozionata Rosanna. “Abbiamo portato due doni per Jovanotti: un libro in braille, “Il libro nero dei colori” di Menena Cottin e Rosana Faria, ed. Gallucci, libro illustrato che stimola la sensibilità di tutti i sensi, fa percepire la realtà come non abbiamo mai immaginato e ci insegna che esistono diverse abilità e tantissimi bocconotti preparati questa mattina dalla bravissima Donatella Ranalli”