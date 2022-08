Vastese, pari con l'Acireale nel primo test stagionale estivo

E’ terminata sul punteggio di 2-2 Vastese-Acireale: ieri pomeriggio il primo test stagionale per i biancorossi nell’allenamento congiunto organizzato con la squadra siciliana sul rettangolo verde del ‘Civitelle’ di Agnone, sede del ritiro dei ragazzi dei presidenti Bolami e Scafetta.

Per la squadra di mister Giuseppe Ferazzoli a segno Busetto nella prima frazione di gara ed il 2004 Thiago Menna ad inizio ripresa.

Prossimo appuntamento: venerdì 12 (ore 17,45) a Vasto Marina nel ‘Memorial Paolo Rapino‘ di scena al ‘Padre Fulgenzio Fantini‘ con la Bacigalupo Vasto Marina.

Ferazzoli, inizialmente, ha schierato Del Giudice tra i pali, capitan Altobelli, Romeo e Crhysovergis (in prova) in difesa, Favo, Sansone e Menna a centrocampo con Busetto e Montebugnoli sulle fasce e Di Nardo e Calì in prima linea con a disposizione Pitarresi, Rutolo, Romano (in prova), Valerio, Tracchia, Zaccardi, Martiniello, Skubin, Procesi, Aghilar e Sputore con i giovani in campo nel corso della seconda parte.