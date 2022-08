Il nuovo look di Piazza della Guardia Costiera

“La rinascita di Piazza della Guardia Costiera. Sarà una delle aree più belle per eventi culturali e musicali. Ecco come appare oggi uno dei tratti del nostro bellissimo litorale dopo l'intervento di riqualificazione dell'area”: il sindaco Francesco Menna sottolinea questo nel segnalare l'avvenuto recupero dell'area fino a qualche settimana fa, nella sua parte in direzione spiaggia occupata da alcuni operatori dello street food, spostati adesso nella zona della Pinetina di Lungomare Ernesto Cordella verso la Bagnante.

L'area in questione è ricompresa nel ‘perimetro’ di territorio, in prossimità di Fosso Marino, che interesserà l'ormai imminente Jova Beach Party in programma il 19 e 20 agosto.