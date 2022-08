Bacigalupo Vasto Marina, preparazione al via

Raduno al ‘Marinacanà‘, nell’amato “quartier generale” del Campo sportivo Padre Fulgenzio Fantini di località San Tommaso e primo giorno di preparazione, con iniziali test atletici e fisici, per la Bacigalupo Vasto Marina ai nastri di partenza della prossima stagione calcistica in Promozione abruzzese.

Il gruppo attualmente a disposizione del neo allenatore, al debutto ufficiale nel ruolo, Daniele Avantaggiato, affiancato dal vice e tecnico della Juniores Giancarlo Rapino, vede al suo interno alcuni volti nuovi, diverse ‘vecchie conoscenze’ ed elementi del vivaio, settore sul quale la società continua a puntare con convinzione.

Presenti, tra gli altri, il presidente Gianfranco Iammarino, il presidente onorario Giancarlo Zappitelli, il neo direttore sportivo Vincenzo Benedetti, il dirigente Roberto Celenza, il segretario Dino Monteferrante, lo storico collaboratore Luigi Di Francesco ed altri collaboratori quali Piero e Loris Napolitano e Gennaro Migliaccio.

La preparazione proseguirà in questi giorni, sempre al Fantini, in vista dell’inizio della stagione 2022/2023 (il 4 settembre partenza della Coppa Italia ed il 18 il campionato). Il 12 agosto, a Vasto Marina alla 17,45, test amichevole con la Vastese di mister Ferazzoli per la prima edizione del Memorial Paolo Rapino, dedicato all’indimenticato presidente, tra i fondatori del Vasto Marina Calcio.

da vasport.it