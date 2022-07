Conclusa la seconda edizione del torneo calcistico in memoria di Luigi Di Cocco

Luigi Di Cocco era, anzi è ancora e lo resterà per sempre, Casalbordino. Il solo pronunciare il suo nome, a Casalbordino e ovunque nel comprensorio e altrove la sua passione, il suo impegno, la sua dedizione politica e sociale ha portato a conoscerlo sono indissolubilmente legati al suo paese. Al territorio a cui ha donato tutto se stesso per decenni, non c’è cittadino che non si sia rivolto a lui trovando sempre un amico, un saggio amministratore, un politico generoso. È lunghissimo, impossibile stilarlo nella totalità, l’elenco di attività economiche, sociali, culturali, sportive che lo hanno conosciuto trovandosi di fronte un interlocutore e un supporto istituzionale e personale grandissimo. Non è retorico ma pura realtà di tutta una comunità che ogni angolo, piazza, strada, qualsiasi luogo di Casalbordino ci ricorda Luigi e a lui resterà sempre legato. Un ricordo che è presente ancora oggi perché parlare di Luigi Di Cocco al passato è durissimo da accettare quanto impossibile. Luigi c’è, è ancora tra noi, il suo amore, il suo cuore, la sua generosità scavalcano ogni barriera temporale e fisica e camminano accanto ad ogni casalese.

È giunto quest’anno alla seconda edizione, proposto ed organizzato da Amerigo Tiberio e Massimo Canosa, il memorial calcistico in memoria di Luigi Di Cocco. Tutto il paese, ogni contrada ed angolo, è stato coinvolto e partecipe di questo torneo. Un ricordo collettivo che simbolicamente rappresenta quanto Luigi è stato per tutta la comunità, nessuno escluso. Con commozione, durante la cerimonia di premiazione del torneo vinto anche quest’anno dalla squadra Miracoli Sud, nel ricordo del sindaco Filippo Marinucci nel ricordarlo alla presenza della famiglia, del vicesindaco Carla Zinni e dell’assessore allo sport Umberto D’Agostino. Commozione nel ricordo anche di uno storico atleta del calcio casalese, Giulio D’Aurizio, scomparso nei mesi scorsi, alla cui famiglia è stato consegnato dal sindaco Marinucci una targa commemorativa.

Amerigo Tiberio, assessore nella giunta Marinucci, “ha ringraziato insieme a Canosa, quanti hanno concorso e contribuito alla riuscita della manifestazione a partire dall'Amministrazione comunale, dal Presidente della sezione locale Avis Antonio Angelucci e della società calcistica Real Casale, calcio a 5” riporta il comunicato stampa dell’amministrazione comunale. “Il campo di gioco completamente,rinnovato lo scorso anno, ha nuovamente ospitato le vecchie glorie del calcio casalese ma anche giovani che tutt'ora calcano i rettangoli di gioco nei vari campionati dilettantistici, per quattro sere” il racconto dell’andamento del torneo avviato dopo che “le piccole cittadine Federica, Francesca e Greta della scuola Easy Dancing hanno regalato al pubblico una esibizione di danza hip- pop”. Il torneo memorial Luigi Di Cocco “ormai, è diventato uno degli eventi sportivi di Casalbordino, che entra a pieno titolo nelle manifestazioni patrocinate dal Comune di Casalbordino” sottolinea l’amministrazione nella nota inviata alla stampa.