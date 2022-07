Riparte la Vastese: Ferazzoli nuovo allenatore, Marinucci Palermo nuovo ds

Giuseppe Ferazzoli nuovo allenatore e Giorgio Marinucci Palermo nuovo direttore sportivo.

Ufficiali i nuovi profili tecnici per la prima squadra della Vastese.

Nel primo pomeriggio Ferazzoli e Marinucci Palermo sono arrivati allo Stadio Aragona per incontrare i vertici del club e gettare le basi per la stagione calcistica 2022/2023 in Serie D. Ad accoglierli il presidente Franco Bolami ed il vice presidente Luigi Salvatorelli.

Novità anche per il settore giovanile biancorosso: Nicola Bellandrini (nella foto in galleria a destra di Bolami) sarà il nuovo direttore sportivo e Massimo Baiocco sarà chiamato a guidare la formazione Juniores, rispettivamente al posto di Alfonso Calvitti e Roberto Cesario.