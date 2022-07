Elisa fa il pienone all'Aqualand del Vasto

Il coinvolgimento emotivo è stato fortissimo…

Elisa, nonostante si sia ammalata due volte di Covid, ha espresso un'energia che ha trascinato tutti i presenti! Durante il concerto è stato proiettato un video del Dalai Lama in cui vengono elencate tutte le minacce per l'uomo e per la nostra madre terra: sfruttamento intensivo delle risorse naturali, inquinamento ambientale e riscaldamento globale. Il Dalai Lama lancia un appello per ognuno di noi, facendo presente che siamo tutti “interconnessi ” e, perciò, tutti dobbiamo contribuire a risanare il nostro pianeta terra. A proposito di questo, Elisa, ha insistito con il suo produttore affinché fosse utilizzato un solo T.I.R. (camion autoarticolato) per creare meno impatto sull'ambiente…di solito, per i tour, se ne usano anche quattro o cinque! Un altro particolare importante è che tutti gli abiti di scena suoi e delle coriste, sono fatti da stilisti che usano solo materiale riciclato e, come potrete osservare dalle foto e dal video, sono veramente belli!

Infine Elisa ha riconosciuto al pubblico Vastese, di essere stato il migliore a livello canoro avuto fino adesso nel suo Tour…e speriamo di mantenere questo primato.

Foto e Video di Lino D'Avino