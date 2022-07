'Casting' per la panchina della Vastese: Giuseppe Ferazzoli in 'pole'

Nel ‘casting‘ in corso per l’affidamento della guida tecnica della Vastese 2022/2023 c’è un altro nome ed è quello di Giuseppe Ferazzoli.

L’allenatore romano, 56 anni, la stagione scorsa in sella alla Cavese, balza nella ‘pole position‘ dei trainer ‘sondati’ e avvicinati dal club biancorosso. In questi giorni, intensi e febbrili, sono stati allacciati contatti con i vari Iervese, Urbano e anche Agovino. Ora Ferazzoli ed assieme a lui in lizza per un incarico alla Vastese, come direttore sportivo, c’è Giorgio Marinucci Palermo, già ds in Serie D girone F al Vastogirardi.

Ancora qualche ora di attesa e i quadri tecnici della prossima Vastese verranno ufficialmente svelati dalla dirigenza capitanata dal presidente Franco Bolami.

Nella foto (da campaniaingol.it) mister Giuseppe Ferrazzoli

da vasport.it