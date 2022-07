Agenzia delle Entrate chiusa a Vasto: "Taglio della Regione"

"Ci corre l'obbligo di rassicurare i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Guido Giangiacomo, Francesco Prospero e Vincenzo Suriani che sulla chiusura dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate riscossione (ex Equitalia) abbiamo più volte espresso la netta contrarietà. Ci corre anche l'obbligo di informarli che sul mantenimento dell'ufficio a Vasto farebbero bene a rivolgere tale richiesta alla Regione Abruzzo".

Ad intervenire, dopo la nota dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, sono i gruppi di maggioranza del Comune di Vasto.

"Inoltre, per rassicurare anche i cittadini, ci teniamo a sottolineare che è da tempo che il sindaco Francesco Menna, la Giunta comunale e le forze politiche di maggioranza portano avanti questa battaglia affinché affinché l'ufficio, quale servizio importante per Vasto e per il comprensorio, non fosse chiuso. Ci meravigliamo però come solo oggi, a fatti ormai quasi certi, i consiglieri di centrodestra siano intervenuti su tale problematica. Non abbiamo mai sentito in questi anni parlarli o intervenire in merito. Li invitiamo allora a farlo e ed interloquire con il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in quota Fratelli d'Italia, affinché venga ripristinato il servizio dell'ufficio", aggiunge la maggioranza che sottolinea che questo è l'ennesimo "taglio" di un servizio importante da parte di una Regione a guida centrodestra assente e silente, e sempre più lontana dal Vastese.

"Nessuna polemica la nostra a differenza di quella avanzata dai consiglieri di Fratelli d'Italia, ma solo una precisazione", aggiunge la maggioranza che coglie l'occasione per invitare i consiglieri di centrodestra, ad "alzare il telefono e a chiedere informazioni prima di attaccare e divulgare note alla stampa solo per avere un po' di visibilità".

"Comprendiamo come questi continui attacchi rientrino nel loro modus operandi. Fortunatamente lo hanno compreso anche i cittadini, così come hanno anche compreso che il solo attacco senza mai adoperarsi per risolvere un problema non porta a nessun beneficio per la città e a nessuna risoluzione dei problemi", conclude la maggioranza.