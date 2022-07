La Vastese riparte da... Bolami: l'iscrizione alla prossima Serie D si fa

L’iscrizione della Vastese al prossimo Campionato di Serie D non è a rischio: lo garantisce la dirigenza del club biancorosso, al termine dell’incontro in Comune con il sindaco Francesco Menna e l’assessore allo Sport Carlo Della Penna.

“Una bellissima notizia per la città, per i tifosi, la conferma dell’iscrizione della squadra in serie D. Impegni da prendere per l’Amministrazione – hanno dichiarato Menna e Della Penna – sullo stadio e sul futuro. Siamo felici per questa bella notizia che garantisce il futuro della squadra della città”.

Il presidente Bolami – si evidenzia in una nota diramata da palazzo di città – domani procederà all’iscrizione della Vastese al campionato. “La chiamata del sindaco questa mattina – ha detto – mi ha fatto molto piacere, mi ha ricaricato. Vasto merita questa società. Lavoriamo per la squadra”.

A breve è prevista la presentazione in Consiglio comunale.