Targa-omaggio alla Prof.ssa Chiara Palmieri, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

“Orgoglio di Vasto Marina nel mondo”: è la frase che campeggia sulla targa con dedica alla Prof.ssa Chiara Palmieri, Direttrice della Ricerca presso la School of Veterinary Science della University of Queensland in Australia che, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno scorso, è stata insignita, nella sede del Consolato italiano a Brisbane dove vive e lavora da qualche anno, del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

A consegnargliela sono stati il dirigente del Consorzio, Pierpaolo Tognoni, ed il consigliere comunale e componente del sodalizio, Pino Travaglini.

Chiara Palmieri, cresciuta a Vasto Marina dove vivono i genitori, ha ringraziato il Consorzio ed il presidente Piergiorgio Molino per il gradito pensiero, dicendosi lei stessa orgogliosa di un simile riconoscimento ed attestato di stima.

“Riparto con un carico di belle sensazioni e con un legame se possibile ancora di più rafforzato con la mia amata terra”, ha detto, facendo riferimento all’imminente viaggio di ritorno in terra d’Australia.

Da parte del Consorzio vengono ribadite le congratulazioni per il brillante percorso accademico e per il titolo onorifico ricevuto, formulando un ulteriore e sincero in bocca al lupo per il futuro, professionale e di vita.