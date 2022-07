I ragazzi dell'Officina84 Muay Thai al Baiocco Beach

Si è tenuto domenica 10 luglio al Baiocco Beach di Vasto, l’evento dimostrativo di Muay Thai tenuto da Officina84i.

Un gruppo di tenaci ragazzi con il loro rispettivo istruttore Ivano Siviero, si sono allenati sulla sabbia dorata di Vasto marina lasciando i passanti e i presenti piacevolmente stupiti.

Il Presidente dell’associazioni Siviero interviene così: “Approfittiamo di questa dimostrazione anche per far conoscere la nostra arte, essendo il Muay Thai una vera e propria arte marziale entrata nel Comitato Olimpico. Il progetto col Baiocco Beach è nato per caso, Antonio il proprietario, mi ha proposto questa esperienza poiché il suo lido ha una clientela per la maggioranza formata da giovani, ed abbiamo approfittato per “spostare” la palestra in spiaggia per tutto il mese di luglio e agosto.” A completare il clima di sportività e convivialità le parole di Antonio Liberatore titolare del Baiocco Beach di Vasto Marina: “Il progetto è legato soprattutto all’amicizia che lega me e Ivano, le sue doti di professionista mi hanno spinto a chiedergli di tenere un corso proprio nel mio stabilimento che durerà fino alla fine di agosto, sarà aperto sia agli affittuari degli ombrelloni che agli esterni, il costo è bassissimo si tratta giusto di un rimborso spese, e la fascia d’età va da 1 anno a 99 anni. Se c’è qualche campione sarà il benvenuto, vogliamo vederlo in sfida contro il maestro.”

Liberatore conclude con una battuta, ma sicuramente oltre al divertimento, in un’esperienza del genere, c’è anche da imparare a difendersi nelle più svariate situazioni.