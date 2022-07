Borse di studio a sostegno degli studenti meritevoli d’Abruzzo

Anche per l’annualità 2021-2022, è stato riproposto il programma “Io studio" che prevede l'attribuzione di una borsa di studio a favore degli studenti degli istituti secondari di secondo grado statali o paritari, residenti nel territorio della regione Abruzzo.

Sono stati messi a disposizione 805.545€, che daranno la possibilità di attribuire una borsa di studio di 200€ che potrebbe variare, in base al numero degli aventi diritto, fino a 500€.

“Un importante strumento di sostegno per studenti meritevoli”, commenta l’assessore regionale Pietro Quaresimale, “che provengono da famiglie certamente non benestanti e che devono assolutamente avere l’appoggio delle Istituzioni per proseguire un percorso di studi con agevolazioni, al fine di costruire il futuro del nostro Paese e della nostra regione”.