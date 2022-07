Torna il Premio Vasport

Torna a Vasto il Premio Vasport, giunto alla sua quarta edizione, dopo la partentesi di San Salvo dello scorso anno. L’appuntamento è per sabato 9 luglio, con inizio alle ore 21.30, nella splendida cornice dei giardini d’Avalos e con il patrocinio del Comune.

La novità di questa edizione sarà rappresentata dal fatto che la serata inizierà con la presentazione del libro “Ricordi per passione – Amarcord” di Michele Cappa e che prende il nome dalla fortunata rubrica video trasmessa regolarmente da tre anni su Vasport. A fare da cerimoniere ci sarà Stefano Cieri, giornalista de La Gazzetta dello sport. Insieme a lui, sul palco, oltre all’autore anche alcuni dei personaggi le cui storie sono state raccontate nel libro. Ci sarà un vero e proprio talk, dove parteciperanno ospiti, del mondo dello sport, di fama nazionale.

“Vorrei ringraziare l’assessore alla cultura del comune di Vasto, Nicola Della Gatta, davvero molto disponibile, che ci ha permesso di tornare a Vasto” – le parole di Michele Cappa che poi ha aggiunto

“ Credo che sarà una serata piacevole, come le precedenti, con ospiti di fama nazionale di questo mondo che raccontiamo tutti i giorni. Ovviamente l’invito è rivolto a tutti gli appassionati di sport e non solo perché crediamo che davvero ne valga la pena. Ricordiamo che il Premio Vasport ha come obiettivo quello di consegnare un riconoscimento ad atleti, dirigenti, tecnici e società abruzzesi che si sono particolarmente distinti a livello nazionale e internazionale durante la stagione sportiva appena terminata. Nelle precedenti edizioni, tra gli altri, abbiamo avuto: Maximo Ibarra ( ai tempi amministratore di Sky ), Ariedo Braida ( dg Cremonese ), Luis Ruzzi ( agente Mauro Zarate ), Graziano Cesari e quindi gli arbitri Antonio Di Martino e Luca Massimi. Ecco perché potete scommetterci che pure quest’anno non vi deluderemo.”