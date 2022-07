'L’Abruzzese fuori sede' presenterà a Cupello il suo libro 'Rime toscibili'

“Intelligente, esilarante, comunicativo, propositivo”, “Sagace, timido, umile, appassionato. Per chi ama la schiettezza e la semplicità, condite di talento ed intelligenza” e ancora “Ironico, sincero, onesto, pulito, sagace, puntuale, attento ricercatore e tremendamente innamorato di questa Regione forte e gentile, e della sua gente forte ma ancora tanto piccola in un mondo troppo grande.”… sono solo alcuni dei commenti riferiti a Gino Bucci reperibili su Facebook.

A qualcuno tale nome, probabilmente, non dirà nulla ma se lo sostituissimo con “L’Abruzzese fuori sede”, il rimando sarebbe immediato e, per chi lo segue assiduamente e con tanta passione, come chi scrive ad esempio “Non sono più tanto giovane ma ho imparato tantissime cose sull'Abruzzo seguendo la sua pagina che mai avrei immaginato esistessero nella mia bellissima regione e per questo lo ringrazio infinitamente.” oppure “È una pagina speciale, ogni giorno ci regala delle chicche dedicate al nostro Abruzzo, non tralasciando mai le nostre espressioni dialettali, che devono assolutamente essere trasmesse ai posteri, il tutto condito da un ottimo linguaggio arguto e saggiamente ironico. È la miglior pagina fb che ogni giorno mi regala un sorriso.”, immediata sarebbe di sicuro anche l’esaltazione alla notizia che proprio lui sarà presente dalle nostre parti, per la precisione a Cupello, per la presentazione del suo “Rime toscibili”, libro in uscita il 7 luglio per Ricerche&Redazioni.

Appuntamento dunque a martedì 6 settembre, ore 21.00, in Largo Del Re a Cupello per conoscere e ascoltare dal vivo l’autore di quello che Remo Rapino - che ha firmato la prefazione del volume - ha definito “un geniale percorso sugli intriganti sentieri della dialettologia”.

La voce intanto corre veloce e a distanza di pochissimo tempo dall’ufficialità della notizia, il Paese e il suo fan club si sta già attrezzando e preparando a dovere per un’accoglienza che sia all’altezza dell’unico e insostituibile compare Abruzzese fuori sede.