'ScarpasciÃ¹dd 2022', la cronaca della seconda giornata di gare

E ci mancava anche questa, la quasi diretta digitale: inaugurata una nuova era, grazie a WA ,l'andamento delle partite minuto per minuto non è più un segreto, grazie all'ideatore Silvano Serafini(secondo solo a Nando Martellini).Nella 2a giornata,le panchine corte hanno fatto la differenza ,e tutt'e due le vittorie sono maturate nella ripresa, i viola hanno la meglio sui gialli, mentre la sfida clou si è risolta con la vittoria dei bianchi sugli azzurri

DESNA CHORNOMORETZ 2 - 4 , arbitro sig. Orazio Di Blasio ( marcatori:Cicilloni,Gizzarelli / 1 D'Angelo,Monteodori sio,Sarchione,Trovarelli )dal ns.inviato SilvanCrudelio Serafini: stasera le 2 sconfitte della 1a g. si confrontano: i gialli del Desna(12 su 14+extra Gizzarelli) con i viola del ('cemenèz')Chornomoretz(11 su 14+extra D'Addario).Al 3',su calcio piazzato,il viola Carlucci becca la traversa piena;al 10',sempre Pietro collima la porta gialla dalla distanza, bomba parata bene da Notarangelo. Al 18' su azione d'attacca dei gialli, Cicilloni impegna in 2 tempi il portiere pro-tempore Porreca;insistono i gialli, stavolta un bel destro di Gizzarelli viene deviato in corner sempre dall'attento Porreca;28' ,il viola Trovarelli in attacco da dx entra in area e viene falciato da dietro,rigore,battuto da Monteodorisio,NotarGrobbelar però prodigiosamente gliela para; al 37' di nuovo minaccioso Trovarelli,che dal limite se la piazza bene e mira,traversa piena; e al 42' i viola sbloccano il risultato,con un grande gol di opportunismo in area piccola di Pietro'Hulk' D'Angelo,0-1.Nella ripresa, dopo neanche 5' i viola raddoppiano,Sarchione fugge a dx rimette a centro per la deviazione di testa vincente di Antonio Monteodorisio,0-2. Al 57' i gialli rialzano la testa ed accorciano con un bel gol di Loris Cicilloni,e dopo 1',addirittura pareggiano con Paride Gizzarelli.65',il viola Fabrizio Sarchione becca la traversa,palla che torna sui suoi piedi,e lui ribadisce in rete,gli va bene la seconda volta,perchè la prima gliela respinge Notarangelo,gol del 2-3,contestato dal portiere giallo per presunto fallo sul portiere.La fatica si sente ed arrivano puntuali gli infortuni,prima Gambuto,poi Carlucci e poi D'Adamo,che si mette i guantoni e si distingue in due successivi paratoni;al 72' una bomba da 20 m del giallo D'Addario sfiora il palo sx;75',il giallo Ottaviani si sgancia in avanti sulla dx crossa per Gizzarelli,che a centroarea non aggancia e manca il pallone; e all'83', su azione dubbia(pare che Ribeiro se la fosse portata avanti con la mano)il viola PietroRibeiro D'Angelo segna di possenza il 2-4,chiudendo il sipario e tenendo fede alla promessa fatta a capitan Puddu.

VORSKLA P. SHAKTAR D. 5 - 2, arbitro sig.Mario Notarangelo ( marcatori 2Bonaduce,Cianci,1Sciascia /1Miele,Bahore )dal ns.inviato SilvAmeri Serafini.Sfida al vertice, tra i bianchi del ('potalivo')Vorskla P(13 su 14) e azzurri dello ('sciaccardònes')Shaktar D(12 su 14),dalla pronuncia sembra un incontro tra Montenero e Orgosolo! 5' accademia tra i bianchi Frasca e Boldrini,conclusione di Massi,altrettanto superlativo il portiere Tasia, che blocca a terra;dopo 1' il Massi ci riprova dal limite,fendente che fa fischiare il palo dx;9',su calcio piazzato,l'azzurro Porchia ,su palla murata dalla barriera manda di poco fuori; 10' sblocca il risultato Diego Miele da sx in velocità,che batte Cuccheri,0-1.11',dopo un attacco sventato,rapida ripartenza dell'azzurro Bahore sulla fascia,tiro fuori. 22' i bianchi pareggiano,Manuel Bonaduce chiede l'1-2 con Frasca e batte Tasia,1-1.25',sempre Manuel triangola veloce con Cianci,saetta su cui si prodiga Florin deviando in corner;31' su punizione da dx,l'azzurro Bahore crossa per Angiolillo,che fa da ponte di testa per lo stesso Marc,conclusione fuori;34' i bianchi raddoppiano, su corner di Rossi,si fa trovare puntuale Ernesto Sciascia,che la corregge di testa in rete,2-1;chiude la 1a frazione l'ennesimo fendente del bianco Bonaduce che va fuori rasente al palo dx.Nella ripresa,i celesti devono rinunciare all'ala Miele per infortunio,particolare che,aggiunto alla panchina corta,sarà determinante,come lo è stato anche il caldo asfissiante.Al 49' i bianchi in ripartenza sulla fascia sx con Perrotta, che lancia Vincenzo Cianci,entra in area e di punta anticipa l'uscita di Tasia,3-1.Al 52' il celeste Porchia si spinge in avanti,serve al centro per Angiolillo,che in scivolata,manca il bersaglio per poco,mandando fuori. Al 62' azione personale di Vincenzo Cianci ,che riceve da Sciascia e s'invola sulla fascia sx,semina zio Pino e segna un eurogol sotto l'incrocio dei pali,4-1.I celesti in difficoltà,in questo frangente, ripartenza rapida dei bianchi,Cianci fa da sponda a Boldrini,missile a sx fuori; e al 68',su azione personale di Manuel Bonaduce sulla sx,tiro secco che 'secca' Florin,5-1.I celesti cercano di raccapezzarci un po': al 70',su cross di Notarangelo, Angiolillo corregge di testa, ma termina fuori; dopo 2',su calcio piazzato assegnato per fallo su Angiolillo,Porchia con tiro a giro impegna Cuccheri,che riesce a bloccare. 72',su rapida azione di contropiede,l'azzurro Marc Bahore a destra spunta sui marcatori ed accorcia 5-2. 81',di nuovo minaccioso Bahore sulla dx,riesce a crossare dal fondo per D'Ippolito,che di testa la manda fuori. E quasi allo scadere il celeste Tortoli riparte da dx,la tocca centrale per Ranalli,anche per lui lo spettro della porta mancato.

Classifica: Vorskla P. pt.6, Shaktar D.e Chornomoretz pt.3, Desna pt.0

Cannonieri: 4 gol Bonaduce (VOR), 3 gol Angiolillo(SHA),Cianci(VOR), 2 gol Sarchione (CHO), Bahore, Miele (SHA), Rossi M (VOR), 1 gol D'Angelo, Monteodorisio, Trovarelli (CHO), Cicilloni, D'Ercole, Gizzarelli (DES), Vinc i(SHA), Boldrini ,Sciascia(VOR)