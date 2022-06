La Pro Loco Città del Vasto presenta Liberamente in Arte

“Liberamente in Arte” apre con la sua mostra le iniziative della Pro loco “Città del Vasto” APS.

L’edizione 2022 delle iniziative estive al Chiostro organizzate dalla Pro Loco “Città del Vasto”APS in collaborazione con l’APS “Collegio Istonio” si rinnova e cambia veste. Quest’anno parte con un nuovo progetto ed un nuovo nome: “Arte e Cultura al Chiostro”. Non più solo presentazione di libri ma tutta una serie di iniziative che spazieranno dal cinema al teatro, dalla musica all’enogastronomia, dai libri alle letture per i più piccini, dagli incontri di storia a quelli d’arte, dalle visite guidate per far scoprire luoghi e storie ancora poco conosciuti alle mostre di arte contemporanea, di fotografia e documentali. Un progetto sicuramente ambizioso che vede l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Vasto - Assessorato alla cultura.

Il primo luglio si inizia con l’apertura della mostra permanente d’arte contemporanea dal titolo “Liberamente in arte”. La prima mostra di “Liberamente in Arte” si è tenuta a Fresagrandinaria il 28 dicembre 2019 presso l'antico palazzo Terpolilli ed ha visto la partecipazione di ben 28 artisti tra scultori, pittori, fotografi e artisti di Arti effimere (pietre in equilibrio), patrocinata dalla Pro Loco e dal Comune di Fresagrandinaria. Quest’anno si è deciso di far ripartire proprio da Vasto la seconda edizione della mostra collettiva di Arte contemporanea inserendola negli eventi organizzati dalla Pro Loco “Città del Vasto” APS nel caratteristico chiostro dell'ex Curia vescovile. L’esposizione delle opere prenderà man mano corpo e si snoderà negli ampi e suggestivi porticati del palazzo vescovile dal 01 luglio al 31 agosto 2022 a partire dalle ore 19:00, con la collaborazione di Antonio D’Annunzio e Lara Antonella Racano come curatori della mostra collettiva.

Un’idea che, molto probabilmente, non si fermerà solo al periodo estivo, ma mira a diventare un appuntamento stabile e ricorrente.

Questi sono gli artisti che, in questa seconda mostra di “Liberamente in Arte”, esporranno le loro opere a Vasto ad “Arte e Cultura al Chiostro”: Giuseppe Damiani, Davide Scutece, Davide Ranni, Guerino Taresco, Paolo Dongu, Giorgia Tiberio, Emma Archer, Francesca Iammarino, Raffaele Mucilli, Antonio D'Annunzio, Paolo Iammarino, Claudio Gaspari, Roberto Micolucci e Michele Porsia.

Ciascuno di questi Artisti è portatore di grande talento, ingegno, creatività e stile espresso nelle varie tecniche di realizzazione delle opere, come tutti gli altri artisti che si susseguiranno nelle prossime mostre.

L''Arte è vita! L'Arte è libertà! L'arte è emozioni, incanto, sogno, stupore, bellezza e genialità.