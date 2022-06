'ScarpasciÃ¹dd', ritorno in campo dopo due anni di stop

Bentornati alla nostra kermesse annuale che ha avuto 2 anni di stop causa pandemia; abbiamo preso coraggio e rimesso in moto la macchina organizzatrice, grazie anche a diversi nostri giocatori che hanno prestato la loro preziosa collaborazione.

Quest'anno la novità è il campo in sintetico della 167, a discapito dello storico Crowned Stadium, orfano delle docce, e quindi inutilizzabile. Nel nostro piccolissimo, vogliamo dare prima una svolta di ritorno alla vita normale (e alla socializzazione, e la nostra, non essendo competitiva, figura in primis in questa categoria),e poi (scegliendo quest'anno 4 squadre militanti del campionato ucraino) un chiaro segnale contro ogni tipo di guerra e di solidarietà al popolo ucraino.

Nella prima giornata, 2 debutti col botto dei bianchi della Vorskla contro un rimaneggiato Desna e dei celesti Shaktar contro i vila del Chornomoretz.

VORSKLA POLTAVA-DESNA 6-1, arbitro sig. Lino Autunno (marcatori: 2 RossiM,Bonaduce,1Cianci,Boldrini/ 1 D'Ercole)dal ns. inviato SilvanChiello Serafini: i bianchi del Vorskla P. (14 su 14) al completo contro i gialli del Desna(11 su 14+extra D'Addario)hanno sfruttato la panchina lunga per una rotazione continua, ed è questo che ha sempre contribuito a fare la differenza, decisiva inoltre è stata anche l'assenza nel Desna di elementi portanti del calibro di Manes in difesa, D'Addario e Pascucci in attacco. Al 12' il Vorskla va a segno con Frasca,ma il gol è giustamente annullato perché Enzino ha chiamato palla in area;16',Cianci carpisce un suggerimento centrale da Bonaduce, diagonale rasente fuori sulla sx; 20', D'Ermilio lancia sulla dx il pendolino 'DelGrosso' Ruzzi, destro teso, il portiere Grobbelar Notarangelo respinge bene di piede. Sblocca la partita al 21' un siluro di Moreno Rossi,1-0, seguito poi al 24' da un tap-in in Manuel Bonaduce su traversone di Cianci, 2-0; 25',si fanno vivi i gialli, Cicilloni raccoglie da Berardi, conclusione bloccata da Cuccheri; 27', Gambuto vince un rimpallo con Patriarchi, destro con poco forza, facile preda del portiere bianco; 35' i bianchi di nuovo in gol, è Vincenzo Cianci che corregge un assist di Sciascia, 3-0: 39', 4° gol bianco per Moreno Rossi, che da una ripartenza difensiva di Ronzitti si lancia in corsa per 35m. sulla dx e segna con una rasoiata sulla sx,4-0; 42', il giallo D'Ercole raccoglie da Travaglini a bordo area finta su due chiusure e mira di mezzocoll interno, Cuccheri viene salvato dalla traversa. E al 43',su calcio piazzato da dx, stavolta Pino D'Ercole azzecca il giro giusto infilando sotto il 7 sx, accorciando 4-1. Nella ripresa, ancora a segno i bianchi con una deviazione di punta di Massi Boldrini, 5-1. Inusualmente nervoso il giallo Danenza, provocato da decisioni arbitrali a dir suo discutibili, nervosismo che poi contagia anche gli altri compagni, rendendo arduo il compito di raddrizzare la partita. Dopo un altro gol bianco (Manuel Bonaduce), il punteggio si porta sul 6-1, e al 76' una fucilata di D'Ercole che converge da sx(su assist di D'Addario)passa a 20 cm dal palo dx; poi, qualche fallo e qualche parola di troppo rovinano la serata; il giallo Pino D'Ercole, sicuramente il migliore dei suoi, viene beccato dagli stessi compagni per la sua caparbietà nel portare palla, eccedendo spesso in protagonismo, e sovente viene bloccato al terzo dribbling cercato. La partita si trascina verso la fine senza spunti degni di nota, tranne che per l'abbandono di Danenza e, cosa più amara, di Tinaro, che inspiegabilmente lascia i suoi in 10. Calma con i nervi, raga' (rivolto a tutti)

CHORNOMORETZ SHAKTAR D. 1-6, arbitro sig.Lino Autunno (marcatori Sarchione /3 Angiolillo,1 Vinci,Bahore,Miele)

L'altra partita della prima giornata non è affatto da considerare fotocopia di quella disputata il giorno prima (e finita con lo stesso punteggio),almeno nell'andamento del gioco. Primi 45' in equilibrio in campo; le due squadre si studiano a lungo, la prima occasione è al 14' per i celesti dello Shaktar D.(14 su 14),da sx Miele coglie il palo pieno, mentre dopo 2' i viola del Chornomoretz (13 su 14)minacciano la porta celeste con un fendente di Del Casale che sfiora il palo; dopo un po' i celesti forzano i ritmi;al 30'riparte l'azione da dietro con Vinci,lancio a dx per Miele rimessa al centro per Luigi Angiolillo, puntuale e di 1a il suo preciso piatto,0-1. 34' , il viola Sarchione sfonda sul fronte sx, propone in area per Del Casale, semirovesciata a volo, ma Tasia anche lui 'vola' prodigioso verso l'incrocio e devia in angolo. 41',insistono i celesti, Miele fugge a dx e crossa teso, Bahore colpisce male di testa,fuori di tanto.43',Bahore si fa largo a dx campanile al centro, Corvino spizza di testa in area piccola per Greco, conclusione scoordinata fuori. Nella ripresa, Porchia al 47' pesca in progressione Angiolillo, conclusione potente, Bottega s'inarca e sventa in angolo; 50',incursione di Bahore, al viola Stampone rimpalla la palla sul braccio,rigore: Aldo Vinci trasforma, segnando lo 0-2. 52',sull'entusiasmo,Miele sfreccia a dx, tocco in area per Angiolillo che mira l'angoletto, fuori di un'inezia a sx.Al 58' il gol spezzagambe: il celeste Greco vince un contrasto su Carlucci e rilancia immediatamente l'azione per Marc Bahore, che si fa 30m e infila Bottega con un preciso diagonale,0-3. 65', per i viola è notte fonda: Notarangelo fa partire velocissimo sulla dx Miele, che, giunto in area ,se l'aggiusta sul sx e d'interno la piazza dove Bottega non puo',0-4. I viola del Chornomoretz cercano di trovare il bandolo della matassa spingendosi in avanti,72', Gabriele propone al limite per Trovarelli, siluro che sfiora il palo a dx, e al 74' replica ' lu zijiane ' Del Casale dalla stessa posizione,la mira è giusta, ma un superTasia (il Neuer di PuntaPenna) spiega di nuovo le ali e letteralmente ricaccia fuori la sfera deviandola in corner;76',il celeste Porchia in disimpegno al limite della sua area s'incarta ,il viola Trovarelli gli ruba palla, ma a porta spalancata la butta fuori; 79', in mischia, il viola Piccoli( schierato negli ultimi minuti a centrattacco)conclude di punta,murato da D'Ippolito;83',contropiede viola lanciato da dietro da Salvatore, Fabrizio Sarchione giunge quasi al limite e da dx ,da 25m,calibra un interno a pallonetto che beffa Tasia pescato un po' fuori posizione,1-4.E mentre i viola riordinavano le idee, arriva un'altra mazzata: dopo un'azione d'attacco in area celeste, Di Bussolo s'impossessa della sfera e lancia alto in avanti, incomprensione tra il solo Puddu rimasto dietro e l'uscita di Bottega, il cinico Luigi Angiolillo s'infrappone tra i 2 e realizza l'1-5.I viola gettano l'ancora a mare, e dopo una minaccia di Tortoli su assist di Vinci deviata in corner da una poderosa uscita di Bottega, al 90' il celeste Luigi Angiolillo in area piccola di piatto corregge in rete un cross teso da dx di Tortoli, fissando il finale ad 1-6.