La comunità di Vasto Marina ricorda Suor Marina Tortorella

Si è spenta serenamente a Verona, all'età di 94 anni, Suor Marina Tortorella, Pia Madre della Nigrizia.

Ha lasciato un segno significativo nella comunità di Vasto Marina. Era l'anno 1988 quando questa piccola suora giunge nella congregazione di Via Alfonso Marchesani facendosi amare da tutti per la sua dolcezza e disponibilità. In molti la ricordano per la presenza quotidiana in parrocchia, per le sue parole di conforto agli ammalati, per l'accompagnamento nella crescita dei più piccoli e per il sostegno nel percorso degli adulti.

Suor Marina era molto devota della Vergine Maria ed è morta nel giorno in cui la chiesa festeggia Maria Ausiliatrice. Amante del Rosario che quotidianamente recitava sia da sola sia con la comunità, amava dire che portava un'"arma" in tasca molto potente, la corona del Rosario.

La comunità parrocchiale ringrazia il Signore per il tempo che il tempo che ce l'ha donata con le parole di Sant'Agostino: “Signore, non ti chiediamo perché ce l'hai tolta, ma ti ringraziamo per il tempo che ce l'hai donata”.

Suor Marina sarà ricordata nella Messa in suffragio che sarà celebrata sabato 25 giugno, alle ore 18, nella Chiesa di Santa Maria Stella Maris a Vasto Marina.