Cento presenze in campionato con la maglia della Vastese: l'omaggio a Cristian Stivaletta

Cento presenze in campionato con la maglia della Vastese: la dirigenza del club biancorosso ha voluto omaggiare Cristian Stivaletta, centrocampista di Vasto classe 1995 per il significativo traguardo.

A consegnargli una targa-ricordo, prima della sfida con il Porto d’Ascoli all’Aragona, è stato il patron Franco Bolami.

Stivaletta, cresciuto nel Vasto Marina, ha giocato con la Vastese, oltre a questa in corso, nelle stagioni calcistiche, sempre in Serie D, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. Vanta anche esperienze in Serie C (L’Aquila) ed altre in D con le maglie di San Nicolò, SN Notaresco, Carbonia e Pianese. Con la maglia biancorossa sono stati 20 i gol messi a segno.

da vasport.it