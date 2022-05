Al Teatro Rossetti il Concerto Tributo a Ivano Fossati con finalità di beneficenza

Sabato 21 maggio alle ore 21, presso il Teatro Rossetti di Vasto, va in scena il Concerto Tributo a Ivano Fossati dal titolo ‘Una notte in Italia’.

Ad eseguire i brani saranno i Discanto, collettivo di musicisti vastesi e lancianesi composto da: Stefano De Libertis (pianoforte e fisarmonica), Luigi Di Tullio (pianoforte), Francesco Marchesani (voce), Umberto Cinalli (basso), Luca Cinalli (chitarra), Davide Furia (batteria), Dora Minicucci (voce), Giampiero Barbati (sax), Davide Marchesani (pianoforte), Giovanni Tabilio (tastiera). Erika Tana di Danza & Danza Academy (danza).

Ospiti speciali della serata: Marco Salcito (chitarra classica) e Auro Zelli (pianoforte e voce).

Si potranno ascoltare tutti i più grandi successi del cantautore genovese (da “Una notte in Italia” a “C’è tempo” ed anche brani scritti per voci femminili icone della musica italiana come Fiorella Mannoia e Mia Martini. Le voci narranti, con pensieri di Fossati, sono affidate a Roberto Di Virgilio e Ivana De Leonardis.

Si ringrazia la scuola di musica Danza & Danza di Francesca Zacco per la coreografia su “E non finisce mica il cielo”.

Il costo del biglietto, acquistabile presso la Pizzeria Romina di Vasto, è di € 15 e l’incasso sarà devoluto a sostegno delle attività dell’Associazione Asperger Abruzzo di Marie Helene Benedetti.