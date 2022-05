Europei Under 20, delegazione CEV a Vasto e Montesilvano

Inizia a prendere forma l’organizzazione dei Campionati Europei Under 20 Maschili in programma a Vasto e Montesilvano dal 17 al 25 settembre. Il primo passo è stato il sopralluogo da parte della delegazione CEV (Confederazione Europea di Volley) nelle due città abruzzesi. Presenti in Abruzzo il vice presidente Cev Lubor Halanda e il segretario Dragutin Cuk.

Il presidente Fipav Abruzzo Fabio Di Camillo, accompagnato dal presidente del C.T. Fipav Abruzzo Sud-Est Mattia Di Gregorio e dai consiglieri Marco Volpe e Vito Fiorillo, hanno accolto anche il vice presidente Federazione Italiana Pallavolo Luciano Cecchi e le Consigliere Federali Letizia Genovese e Chiara Di Iulio.

La delegazione al completo ha fatto tappa prima a Vasto dove è stata accolta dall’assessore allo Sport Carlo Della Penna, e poi a Montesilvano con il sindaco Ottavio De Marinis e l’assessore di riferimento Alessandro Pompei.

Soddisfatte le parole del presidente Di Camillo: “Si è conclusa la due giorni di verifica e sopralluogo agli impianti sportivi e alle strutture alberghiere che saranno coinvolti nei prossimi Campionati Europei Under 20/M di Pallavolo. Sono soddisfatto e contento per l’ottima organizzazione del sopralluogo, grazie alla rete dei collaboratori locali che sono già operativi nelle città di Vasto e Montesilvano.