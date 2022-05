Allievi regionali, in semifinale il derby Virtus Vasto-Bacigalupo Vasto Marina

Sarà una bella e significativa pagina per il calcio vastese la sfida tra Virtus Vasto e Bacigalupo Vasto Marina, valevole come semifinale del Campionato regionale Allievi Under 17.

Il sorteggio ha determinato il confronto tra le due squadre vastesi, allenate da Donato Anzivino (la Virtus Vasto) e da Massimo Baiocco (la Bacigalupo Vasto Marina), che andranno a caccia della finalissima di categoria (l’altro accoppiamento è Pucetta-Academy L’Aquila).

Le partite – andata e ritorno con regola dei gol fuori casa con valore doppio – saranno disputate al Campo San Paolo (‘casa’ della Virtus) ed al Campo Padre Fulgenzio Fantini (‘tana’ della BVM).

Il primo match sarà disputato la mattina di domenica 8 maggio (ore 10,30) al Campo San Paolo.