"Una notte in Italia", al Teatro Rossetti il Concerto Tributo a Ivano Fossati

Torna la musica di Ivano Fossati nel Concerto Tributo che andrà in scena sabato 21 maggio alle ore 21 presso il Teatro Rossetti di Vasto.

Lo spettacolo sarà eseguito dal Collettivo Discanto e vedrà la partecipazione di Francesco Marchesani (voce), Stefano De Libertis (pianoforte e fisarmonica), Umberto Cinalli (basso), Luca Cinalli (chitarra), Davide Furia (batteria), Dora Minicucci (voce), Giampiero Barbati (sax), Davide Marchesani (pianoforte) e Giovanni Tabilio (tastiera).

Sarà l'occasione per poter riascoltare brani intramontabili come Una notte In Italia, Mio fratello che guardi il mondo, La Canzone Popolare, I treni a vapore ed anche altri brani scritti per voci femminili come Fiorella Mannoia e Mia Martini. Special Guest della serata Marco Salcito (chitarra classica in La volpe) e Auro Zelli (pianoforte e voce in C'é tempo). Le voci narranti, con pensieri di Fossati, saranno affidate a Roberto Di Virgilio e Ivana De Leonardis.

L'evento ha finalità benefica. Il costo del biglietto è di € 15,00 e l'incasso sarà devoluto all'Associazione Asperger Abruzzo.

Biglietti disponibili presso la Pizzeria Romina di Vasto (posti liberi).