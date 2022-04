A Vasto il commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo Davide Bennati

Vasto spesso è stata la metà di capatine private da parte di illustri personaggi dello spettacolo, dell’economia, della cultura e, non da ultimo, anche dello sport.

Ultima gradita incursione in ordine cronologico è quella che Daniele Bennati, dall’autunno scorso commissario tecnico della Nazionale Azzurra di Ciclismo Professionisti, ha fatto nel corso della giornata festiva del 25 aprile, complice la profonda amicizia che lo lega a Rocco Menna, manager della azienda Vini Fantini ed instancabile organizzatore di eventi e kermesse ciclistiche.

Bennati, 41 anni, ciclista professionista per ben 18 anni collezionando due vittorie al Giro del Piemonte, si è aggiudicato tre tappe al Giro d’Italia alle quali vanno sommate le due tappe al Tour de France e sei alla Vuelta, ha goduto delle bellezze paesaggistiche locali apprezzando anche le prelibatezze culinarie locali degustate presso un locale del centro storico.

Il ct azzurro nel congedarsi ha promesso agli amici presenti che molto presto farà ritorno in città approfittando per fare una sgambata e al contempo visitare la riserva di Punta Aderci e le suggestive calette della costa vastese.

“Grazie Daniele per la tua gradita visita e per la gentile ed affabile disponibilità – dice Nando Miscione, dirigente del Ciclo Club Vasto – la nostra città ti aspetta ancora e ovviamente ti porge bene auguranti saluti per i prossimi impegni della nazionale“.