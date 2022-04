I bambini dell'asilo alla scoperta del Carciofo Mazzaferrata

Continuano i percorsi esperenziali e polisensoriali nella Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello.

Questa volta in occasione del Festival del Carciofo in territorio cupellese, Angela Di Fabio coordinatrice della scuola ha attivato un progetto di valorizzazione e conoscenza del Carciofo Mazzaferrata, il “Re della tavola cupellese”, contenuto all’interno del macroprogetto ”Laudato si'” che si ramifica all'interno del progetto "TERRA MIA, COLTURA - CULTURA"

percorso di cittadinanza attiva e consapevole e di cura della comunità di appartenenza, che ha come scopo far diventare i bambini cittadini attivi e consapevoli del proprio territorio nel mondo.

Il percorso è stato aperto all’intera fascia 0-6 anni e dopo un’attenta osservazione si è proceduto alla scoperta manuale di questo prezioso e versatile ortaggio, appartenente alla famiglia delle composite. All’attività manuale si è affiancato l’apprendimento verbale su principi nutritivi e oligoelementi presenti nel carciofo.

Si è partiti dal processo di ossidazione del carciofo, passando per dei lavoretti manuali realizzati con le foglie e i colori, fino ad arrivare a realizzare gustose ricette.

Si insegna alle nuove generazioni che l’attenzione ai temi ambientali e la sensibilizzazione alla salvaguardia del pianeta, passano anche per l’alimentazione, tornando a quelle che erano le abitudini alimentari dei nostri nonni.