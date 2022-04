'Hero Beach Camp', torna protagonista lo sport in spiaggia

Con la bella stagione sempre più nel ‘mirino’, si torna a fare sport attivamente in spiaggia e ad inaugurare i vari appuntamenti sulla nostra pregevole costa ecco il Beach Camp organizzato da Hero Beach Volley di Mercanti, Armeti e Cordovana, nomi di spicco del beach volley, con la collaborazione di Studio Masa, Tam Comunicazione, Happy Day’s lido di San Salvo Marina e Hotel Holiday di Vasto Marina.

Con entusiasmo e grande passione Nicola Borrelli, in arte ‘Masa‘, ed i suoi collaboratori ripropongono un progetto che coltiva la cultura del turismo sportivo, da implementare e sempre più consolidare nelle località della Costa dei Trabocchi, con la Regione Abruzzo chiamata a recitare una parte importante e significativa.

Tante attività all’aria aperta, il beach volley in modo particolare, potendo fare affidamento su strutture all’avanguardia e l’accoglienza giusta. Sport in spiaggia che si lega anche alle opportunità sul territorio e stasera il gruppo dei partecipanti sarà nella vicina Cupello per degustare i prodotti a base di carciofo celebrati nel Festival che si svolge in questi giorni nella località a pochi chilometri da Vasto e San Salvo.