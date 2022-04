Riattivato lo sportello bancomat al centro di Vasto Marina

E' di nuovo operativo lo sportello bancomat al centro di Vasto Marina, attivato nel box ad uso informazioni turistiche estive ubicato nei pressi della Chiesa di Santa Maria Stella Maris.

Lo rende noto Pierpaolo Tognoni, responsabile del settore Servizi del Consorzio Vivere Vasto Marina.

“Anche quest'anno – sottolinea Tognoni - il Consorzio Vivere Vasto Marina ha rinnovato il contratto con la società Euronet, leader mondiale nella gestione dei servizi Bancomat, e comunica che, dalla giornata di venerdì 22 aprile, è tornato in funzione il punto prelievo posto in piazza Rodi, nel cuore della nostra riviera. Tale servizio – conclude - resterà a disposizione a beneficio dei tanti fruitori fino alla fine del mese di settembre”.

Il Consorzio, infine, è in positivo fermento per la giornata festiva di domani, lunedì 25 aprile. Sul lungomare Ernesto Cordella nelle vicinanze della Rotonda, in collaborazione con il Club Vasto Veicoli Storici ed il Comune, dalle ore 10 alle 12,30 si terrà la XXII edizione del 'Raduno Città del Vasto' di auto, moto e bus d'epoca. Un appuntamento, di prestigio, con tanti espositori e autentici 'gioiellini' in esposizione, fortemente voluto dal sodalizio che raggruppa gli operatori commerciali e turistici della località balneare, per la prima volta ospitato a Vasto Marina.