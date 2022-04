Antonio Rotundo nuovo play della Vasto Basket

Un nuovo giocatore a disposizione di coach Sandro Di Salvatore che da qualche giorno non ha più con sé Murolo.

La Vasto Basket ufficializza l’accordo, fino al termine della stagione, con il play Antonio Rotundo. Classe 1993, nativo di Soverato, è un play di 186 cm dal fisico possente, reduce da un ottimo campionato con la Mastria Catanzaro dove ha prodotto 12 punti di media in 16 incontri. Il caos Covid ha decretato la fine del campionato dei calabresi, abbandonando anzitempo la stagione.

Nelle passate stagioni ha vestito le maglie di Catanzaro, Ceglie e Crotone.

Rotundo sarà a Vasto nei prossimi giorni e, dopo le visite mediche di rito, potrà scenderà in campo già domenica 24 aprile, nella prima gara dei play off, in trasferta contro la Robur Osimo con la maglia numero 0.

Il Consiglio Direttivo del club biancorosso Generazione Vincente Vasto Basket dà il benvenuto al giocatore, augurandogli le migliori fortune in questo finale di campionato.