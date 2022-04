Omaggio a Reinier Bass Trio

Domenica 10 aprile 2022, nel Teatro Rossetti di Vasto, per il grande jazz si è esibito il Reinier Baas Trio: Reinier Baas alla chitarra, Clemens van der Feen al contrabbasso e Martijn Vink alla batteria. Reinier Baas è legato all’Italia perché insegna alla Siena Jazz University, è nato a Hilversum nei Paesi Bassi ed insegna anche nel Conservatorio di Amsterdam. Ci sono due album di Reinier che l’hanno fatto conoscere a livello Internazionale e per cui è stato premiato con il Prestigioso Premio Edison: nel 2013 con “Instrumental Indie Music” e nel 2017 con “Reinier Baas vs. Princess Discombobulatrix”.

Pensate, cari lettori di Histonium, che il Premio Edison, istituito in Olanda nel 1960 è uno dei più antichi Premi musicali del mondo. Il premio consiste in una statuetta di bronzo di Thomas Edison inventore del fonografo e di stirpe olandese. Per voi le mie foto del concerto sia nella galleria che nel videoclip, un omaggio all’artista, con la musica di sottofondo composta e scelta personalmente da Reinier. Un ringraziamento speciale al Maestro e Direttore del nostro Teatro Raffaele Bellafronte, per la scelta di artisti di calibro internazionale.

Articolo, foto e video editing di Pasquale D’Avino detto Lino.